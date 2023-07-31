Хищные муравьи, виртуозные полеты и пугающие морковки. Какие книги запали в душу редакции altapress.ru

Евгений Бобров, главный редактор ИД "Алтапресс":

«Алмазная колесница» Бориса Акунина — то произведение, которое я перечитываю раз в год. Меня впечатлила не только любовь главного героя и девушки-ниндзя, но и то, как Акунин мастерски «отжал» первый том своей книги у писателя Куприна. Жаль, что такое Ctrl+C и Ctrl+V нельзя использовать в журналистике. Хотя многие конкуренты пытаются.

Борис Акунин, "Алмазная Колесница". www.google.ru/books

Максим Стрелковский, корреспондент altapress.ru:

Мне нравится творчество Антуана де Сент-Экзюпери, особенно его последнее произведение «Цитадель». Оно представляет собой монолог (в том числе, внутренний) берберского царя, в котором раскрываются важнейшие грани человеческой жизни. Талант Экзюпери позволяет ему проникать в суть явлений намного глубже, чем это доступно его коллегам по цеху. Красной нитью произведения выступает мысль о том, что мир, в котором живет человек, состоит из смыслов, а предметы и явления — это лишь разрозненный материал, из которого слагаются объединенные смыслом картины действительности.

Дом Антуана де Сент-Экзюпери. ru.wikipedia.org

Екатерина Карзова, корреспондент altapress.ru:

Невозможно выбрать из прозы. Поэтому скажу о поэме Анны Ахматовой «У самого моря». Не объяснить, почему именно она мне нравится — это произведение, которое хочется воспринимать только чувственно. Нечто гипнотизирующее, качающее, как волны. Что-то, что хочется все время начитывать шепотом. Ощущение свободы, легкого бриза и светлой тоски.

Анна Ахматова с мужем Николаем Гумилевым и сыном Львом. ru.wikipedia.org

Лариса Васильева, редактор новостей altapress.ru

«Дар крыльев» Ричарда Баха. Мне нравится писать об авиации. Поэтому немного знаю психологию авиаторов. Для меня было настоящим открытием увидеть родственную душу в этом известном американском философе и писателе. Каждый его рассказ пронизан владением авиационной темы и любовью к небу. И это неудивительно — Ричард Бах пилот.

Ричард Бах. ru.wikipedia.org

Анна Недобиткова, обозреватель altapress.ru:

Я каждый год перечитываю «Грозовой перевал». Не знаю, это мое любимое произведение из любовно-романтического. Еще из любимого — «100 лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса. Так как я три раза училась на журфаке, то мне приходилось каждый раз читать Маркеса, когда я восстанавливалась на учебу. Это книга от которой бегут мурашки по коже. Особенно от момента в конце, когда весь город сносит к чертям, а муравьи поедают последнего из рода Буэндиа.

Габриэль Гарсия Маркес, "100 лет одиночества". ru.wikipedia.org

Дарья Беркетова, SMM-специалист altapress.ru:

Пока что среди писателей у меня лидирует Чак Паланик с романом «Призраки». 17 писателей соглашаются на авантюру ради славы, но попадают в ад. Несмотря на то, что они уверены в своей хитрости — поступают относительно друг друга абсолютно одинаково. Роман не столько страшный, сколько мерзкий, особенно рассказ «Без кишок». В нем самый пугающий элемент — морковка. Паланик отпечатался в моем мозгу своей дерзостью и прямотой слога, острым вниманием к проблемам, которые он способен вывернуть так, что даже слепой увидит.

Чак Паланик, "Призраки". Altapress.ru

Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru:

Я вот очень люблю Довлатова. Особенно читать его в дороге «туда-обратно». Сначала я, как и все, наверно, прочитала у него «Чемодан», затем залпом пошли «Ремесло», «Компромисс», «Иностранка» с более глубокими подробностями довлатовской жизни.



Недавно ездила с коллегой в Алтайское село, по дороге читала «Блеск и нищета русской литературы». Очень интересно. А прямо сейчас в такси читаю «Марш одиноких». О том, как Довлатов в США создал журнал «Новый американец» и как его потерял.



В общем, в любой непонятной ситуации берите книжку Сергея Довлатова и читайте. Можно с середины или вверх ногами, он бы оценил.