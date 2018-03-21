Хочу обновить памятник на могиле к Родительскому дню. Что об этом важно знать?

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Строение надгробья. Фото: Архив компании "Аркадо-Гранит". Оградка. Фото: Архив компании "Аркадо-Гранит". Из мрамора. Фото: Архив компании "Аркадо-Гранит". Обновить памятник на могиле к Родительскому дню. Фото: Архив компании "Аркадо-Гранит". Мемориальный комплекс. Фото: Архив компании "Аркадо-Гранит". Обновить памятник на могиле к Родительскому дню. Фото: Архив компании "Аркадо-Гранит". Часовня. Фото: Архив компании "Аркадо-Гранит".

Какой памятник выбрать – гранитный или мраморный?



Гранитный более прочный. С ним ничего не случится 300-500 лет. Мраморный памятник менее долговечный, но у него есть свои достоинства. Например, неповторимая текстура. Мрамор – пластичный материал, потому из него легче сделать скульптуру или барельеф. Еще одно преимущество мрамора – он дешевле.

Важна ли толщина камня?

Да. Здесь все просто: чем толще изделие, тем оно долговечнее. Особенно это актуально для мрамора. Памятники из этого материала не следует заказывать из плиты тоньше 70 мм. Для гранита такой порог начинается от 50 мм.



Как наносят портрет на камень?



Вне зависимости от материала гравировку на камень наносят победитовой или алмазной иглой. Есть два способа это сделать – автоматический и ручной. Если есть качественная фотография (даже маленькая для документов размером 3х4 см), то обычно эту работу доверяют автомату. Фото сканируют, загружают в компьютер, программа анализирует изображение и дает команды станку.



Если нет фотографии в хорошем качестве, на выручку придет художник. Он выгравирует портрет вручную. Но нужно понимать, что высокое качество в этом случае не гарантировано, но стоимость услуги точно будет выше.

Как правильно установить памятник?

Первым делом на могиле необходимо разровнять землю. Затем установить бетонную плиту, которая послужит фундаментом и не даст памятнику провалиться, когда почва осядет или ее подмоет водой. На плиту ставим гранитную тумбу и уже к ней крепим стелу. Их скрепляем металлическим штырем, а также клеем или цементом. Затем к тумбе пристыковываем цветник.

Важно:

– штырь должен быть несколько меньше диаметром, чем диаметр самого отверстия. Если они будут впритирку, то сезонное расширение материалов может повредить камень.

– 3-4 дня конструкцию нельзя трогать, проверять на прочность, качать, протирать пыль и т. д. – необходимо дать клею или цементу застыть.



Нужно ли ухаживать за памятником?



За гранитными памятниками ухаживать не нужно: они стойкие ко всем природным изменениям погоды. За мраморными памятниками – желательно. Это несложно: достаточно раз в год, желательно в конце лета, нанести на плиту гидрофобизирующий раствор. Он закупорит поры камня, и памятник будет меньше впитывать влагу. Соответственно, он будет менее восприимчив к сезонным перепадам температур. Наносить раствор необходимо на сухую поверхность губкой, валиком или тряпочкой. Потеки необходимо стереть. Вся процедура занимает 3-5 минут.



Сколько придется заплатить и как быстро все сделают?



Для примера обратимся к барнаульскому камнеобрабатывающему заводу "Аркадо-Гранит". Заказать памятник здесь стоит от 8 тыс. рублей (с учетом скидки 15% при заказе через интернет-магазине. Это дешевле, чем в среднем по рынку.



Почему? Дело в стратегии компании на рынке сырья. Каменные карьеры работают с определенным ритмом: весной и летом добыча идет на полную мощность, а зимой почти прекращается. И цены в "несезон" падают на 30-40%. Именно в такие периоды "Аркадо-Гранит" закупает материал. Поставки идут напрямую из карьера без посредников.

Срок выполнения заказа клиента – от одной недели до трех. Специалисты "Аркадо-Гранит" готовы помочь с доставкой и установкой памятника.

Предприятие работает в Алтайском крае с 2002 года. Более подробную информацию и весь ассортимент вы можете посмотреть на сайте granitopt.ru.