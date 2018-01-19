Хоккеисты команды "Алтай" поставили подписи в поддержку Владимира Путина

Безусловно, процесс сбора подписей является сугубо индивидуальным, однако пару дней назад впервые за все время подписной кампании в Региональный избирательный штаб кандидата обратился целый коллектив — хоккейный клуб "Алтай". Спортсмены выразили желание поддержать Владимира Путина, который, к слову, и сам не раз выходил на лед в составе команд Ночной хоккейной лиги.

По словам директора ХК "Алтай" Дмитрия Чекалина, после того, как в СМИ появилась информация о сборе подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, команда не осталась в стороне: спортсмены изъявили желание поддержать нынешнего президента страны.

Дмитрий Чекалин,

директор ХК "Алтай":

— Все знают, что Владимир Владимирович является поклонником хоккея, сам играет в Ночной хоккейной лиге. Александр Овечкин еще в конце прошлого года заявил о создании команды "PutinTeam". У нас многие уже состоят в движении, поэтому мы с командой решили его поддержать. Сложно было выделить время, чтобы собраться всем желающим, потому что у нас сейчас очень плотный график из-за участия в первенстве России Высшей хоккейной лиги.

Хоккеисты команды, имеющие прописку в Алтайском крае, поставили подписи и уехали на очередные игры Первенства России в Нижний Тагил, которые пройдут 20 января. Подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах главы государства 18 марта поставила почти половина команды.