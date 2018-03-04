Холод из Алтайского края продолжит участие в проекте ТНТ "Песни"

Выступление девушки транслировалось в четвертом выпуске кастинга 3 марта нового проекта телеканала.

Подписчики Полины в Instagram отметили, что девушка выступила шикарно с песней "Я не сказала нет".

Сама Полина написала на своей странице "ВКонтакте": "Посыпались вопросы где же можно найти трек "Я не сказала "нет"". В первую очередь, будет эфирная запись в iTunes, во вторых — надеюсь скоро сделаем эту песню, как полагается и как она была задумана изначально! А в третьих- есть пока вот такие версии ,если кому-то вкатит, ня!) И да, раньше был вот такой вот забавный псевдоним POLISHA".

Полина рассказала, что спонтанно решила поехать на прослушивание в Новосибирск на последнем автобусе из Бийска. Ее привлекло само название шоу "Песни". Девушка решила, что раз у нее есть стопка собственных композиций, то можно участвовать.

Полина Холод поет еще со школы. Она начала писать песни около 5 лет назад, когда первый раз взяла в руки гитару. Холод — это псевдоним от фамилии Холодова.

Справка

Шоу "Песни" — музыкальный эксперимент телеканала ТНТ, где два крупнейших музыкальных лейбла страны — Black Star и MALFA, два авторитетных продюсера — Максим Фадеев и ТИМАТИ, объединились для создания нового российского шоу-бизнеса.

Победителя определят зрители. Набравший наибольшее число голосов участник получит 5 млн рублей. Продюсеры шоу сами решат, кто из участников подпишет контракты с крупнейшими музыкальными лейблами России — MALFA и Black Star.