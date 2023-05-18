18 мая
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День в истории

Хрустит крыльями и отдыхает четко по сторонам света. 6 любопытных фактов про алтайского майского жука

В День рождения майского жука рассказываем, как живет простое насекомое, которое в народе прозвали "хрущем".

Майский жук.
Майский жук.
unsplash.com
  • Майские жуки не умеют плавать.
  • Усики самок майских жуков намного короче и не такие пышные, как у самцов.
Майский жук.
Майский жук.
unsplash.com
Личинки майского жука.
Личинки майского жука.
ru.wikipedia.org
Майский жук.
Майский жук.
ru.wikipedia.org
  • Личинки майского жука могут съесть корни лука, редиса, кукурузы, табака, льна, свеклы, моркови, картофеля, а также многих других растений.

День майского жука ежегодно отмечают 18 мая. Это связано с тем, что примерно в это время жуки просыпаются.

  • Личинки майского жука развиваются 3-4 года, но взрослая особь живет всего 5-7 недель.
  • Майского жука еще называют хрущом — за характерный "хруст" крыльев во время полета.
  • У майских жуков есть связь с магнитным полем: во время отдыха они всегда находят место, четко расположенное на одной линии — север-юг, или запад-восток.
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