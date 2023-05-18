Хрустит крыльями и отдыхает четко по сторонам света. 6 любопытных фактов про алтайского майского жука

- Майские жуки не умеют плавать.
- Усики самок майских жуков намного короче и не такие пышные, как у самцов.
Майский жук.
unsplash.com
Личинки майского жука.
ru.wikipedia.org
Майский жук.
ru.wikipedia.org
- Личинки майского жука могут съесть корни лука, редиса, кукурузы, табака, льна, свеклы, моркови, картофеля, а также многих других растений.
День майского жука ежегодно отмечают 18 мая. Это связано с тем, что примерно в это время жуки просыпаются.
- Личинки майского жука развиваются 3-4 года, но взрослая особь живет всего 5-7 недель.
- Майского жука еще называют хрущом — за характерный "хруст" крыльев во время полета.
- У майских жуков есть связь с магнитным полем: во время отдыха они всегда находят место, четко расположенное на одной линии — север-юг, или запад-восток.