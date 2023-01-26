Выставка «Художник. Взгляд со стороны» Сергея Боженко заработала 19 января в павильоне «Открытое небо». На ней представлены графические портреты. «СК» полюбовался чудо-картинами и узнал, чьи лица изобразил автор.

Культурные люди

В Барнауле Сергея Боженко знают как архитектора и художника. Одно из его любимых направлений — графика.

«Эта выставка — плод наблюдений мастера за жизнью людей творческого круга», — пишут на официальном сайте города.

В экспозиции 36 работ, подчеркивают в паблике «Мемориальная библиотека имени Башунова» во «ВКонтакте». На них изображены известные в крае деятели искусства.

На одной из них — руководитель мастерской «Классика» Александр Деринг. Нарисованный загадочно смотрит вдаль.

«Портреты друзей созданы с архитектурной точностью и графическим изяществом», — сказал Деринг в своих соцсетях.

Выставка Сергея Боженко в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

На портретах Боженко можно увидеть председателя правления «Города мастеров» Виктора Романова, архитектора Дмитрия Индюкова, художников Алексея Дрилева, Владимира Тимуша и Владимира Добровольского, живописцев Валентина Шипило и Андрея Арестова и многих других.

Они выполнены сангиной, углем и сухой пастелью.

Живые глаза

Кажется, что портреты — и есть живые люди. Уж настолько они похожи на своих «прототипов».

У мужчин забавные локоны и бороды, суровое выражение лица. У одних грустный взгляд, у других вдумчивый. У кого-то за спиной четко очерченный капюшон, а у кого-то на голове модная кепка.

Женщины очаровывают прическами и украшениями. Художник филигранно передал их отношение к миру, жизни и прекрасному. Глаза натурщиц — зеркало души.

Выставка Сергея Боженко в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Сам себя нарисовал

Стол в выставочном зале усыпан автопортретами Боженко. На некоторых из них художник похож на Василия Шукшина. От них веет духом труженика и простого деревенского парня.

Но часть зарисовок — довольно абстрактные, с искаженными чертами лица и растрепанными усами. Вылитый Сальвадор Дали. Всего порядка колоритных 15 автопортретов.

Выставка Сергея Боженко в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Много гостей

На открытие пришли 85 человек. Среди них студенты архитектурно-строительного колледжа, ученики школы искусств при Алтайском институте культуры, а также коллеги и друзья Сергея Боженко.

«Душевная атмосфера <…> подарила присутствовавшим праздничное настроение», — рассказывают организаторы.

«Чудесная выставка. В каждом портрете отображается душа автора», — написала одна из посетительниц в книге отзывов.

Кто такой Боженко

Сергей Боженко много лет был главных художником и архитектором Барнаула. Он родился в 1954 году в алтайском селе Шипуново. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт (Сибстрин).

«Он хорошо знаком с богемой и людьми искусства», — отмечают на сайте visitaltai.info.

Выставка Сергея Боженко в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Павильон «Открытое небо» находится на ул. Чернышевского, 55. Выставка Сергея Боженко «Художник. Взгляд со стороны» продлится до 19 февраля. Вход свободный. 12+.