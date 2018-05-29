Игорь Максимов: "Опрессовка летом нужна обязательно, это позволяет избегать ЧС зимой"

К таким последствиям могли привести порывы на Малахова, 153, Балтийской, 49, Попова, 181, Калинина, 16, Красноармейсом, 69 "б", Папанинцев, 165, Павловском тракте, 269. Однако благодаря испытаниям слабые места тепломагистралей энергетики своевременно выявили и устранят в отведенные сроки.

Директор дивизиона "Тепло" СГК Игорь Максимов отметил, что опрессовка летом нужна обязательно, это позволяет избегать подобных ЧС зимой.

— Тот способ, что используется — проверка труб высоким давлением – в наших реалиях наиболее эффективен. Можно использовать и другие методы — например, робототехнику. Но, во-первых, это крайне дорого, во-вторых, долго, а, в-третьих, для этого должны быть трубы примерно одного диаметра, чего нельзя сказать о барнаульских сетях, - отметил он.

Как пояснил Игорь Максимов, в СГК специальных роботов для обследования сетей тоже применяют, но лишь на магистралях большого диаметра – большинство же трубопроводов сегодня к этому не приспособлены. Полная приборная диагностика сетей города может занять 6-8 месяцев.

Относительно сокращения сроков проведения испытаний и последующих ремонтов, которые сейчас длятся 3,5 недели, Игорь Максимов отметил, что это произойдет не раньше, чем через 5-6 лет, когда СГК сможет выступить единым оператором по обслуживанию большинства тепловых сетей города и изучит их состояние.

— Минимизировать сроки отключения горячей воды мы пока не можем, ведь по-хорошему только опрессовка занимает примерно 10 дней, плюс еще требуется время на качественное устранение всех выявленных порывов, - отметил директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс. Он подчеркнул, что этот подход оправдывает себя - за прошедший отопительный период на сетях не было ни одного серьезного инцидента, при котором отключались бы несколько жилых домов и социальных объектов

Отметим, что в текущем году в рамках ремонтной программы СГК заменит в Барнауле порядка 12 км тепловых сетей, или примерно 1% от их общей протяженности. На эти цели будет потрачено 299,8 млн рублей. В данную сумму также включен ремонт оборудования центральных тепловых пунктов и затраты на последующее благоустройство.

Справка

В настоящее время протяженность тепловых сетей в Барнауле оценивается в 1300 км. Кроме того, каждый год муниципалитет передает на баланс СГК более 10 км бесхозных сетей.