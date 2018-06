"Билайн" расширяет программу Trade-in

В акции участвуют смартфоны Apple (iPhone 5 и новее) и некоторые модели Samsung.

Помимо скидки на стоимость выкупа, "Билайн" предоставляет всем участникам акции дополнительное снижение цены в размере 5 000 рублей на покупку iPhone 8/8 Plus или iPhone X и в размере 10000 на покупку Samsung Galaxy S9/S9 Plus.

Юрий Смагаринский,

вице-президент по продажам и развитию дистрибуции ПАО "ВымпелКом":

— Собственная сеть офисов продаж "Билайн" стремительно расширяется и становится ближе и доступней потребителям. Запуск программы Trade-in по всей сети продаж дает еще больше возможностей для наших клиентов приобрести новинки ведущих мировых производителей смартфонов на самых выгодных условиях.

Согласно статистике, клиенты салонов "Билайн" чаще всего сдавали смартфоны Apple iPhone 5S (30%), Apple iPhone 6 (25%) и Apple iPhone 6s (23%), а приобретали Apple iPhone 8 (35%)/8 Plus (25%) и Apple iPhone Х (17%). При этом 71% всех сделок по акции совершен в Москве. Помимо столицы в ТОП-3 городов-участников входят г. Оренбург и г. Лобня.

Впервые акция стартовала в декабре 2017 года и вызвала большой интерес у клиентов. В начале 2018 года к программе подключились смартфоны Samsung.

Количество устройств, доступных по программе Trade-in, ограничено. Более подробная информация и условия акции доступны на beeline.ru.

Справка

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.