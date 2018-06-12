Фильм про Собчака и Путина вышел в российский прокат

Как сообщает портал News.ru, картину начали снимать в конце мая 2017 года, в сентябре 2017 года для фильма было записано интервью с Владимиром Путиным. Помимо президента в съемках участвовали Людмила Нарусова, Дмитрий Медведев, Виктор Золотов, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Татьяна Юмашева, Валентин Юмашев, Алексей Кудрин и другие.

Согласно сюжету Ксения Собчак через 18 лет после смерти отца решает разобраться в его политической судьбе. Собеседниками теле-дивы в фильме стали соратники и оппоненты Анатолия Собчака.

Фильм уже был показан на закрытии "Кинотавра" в Сочи и на Каннском фестивале. После этого News.ru сообщал, что в интервью, показанном в картине, Путин рассказал об отъезде экс-мэра Санкт-Петербурга из России Собчака. В качестве причины он назвал состояние здоровья своего соратника. Кроме того, президент отметил, что во время путча 1991 года, когда занимал пост главы комитета по внешним связям мэрии города, очутился между двух огней и был вынужден уйти со своей должности.

Справка

Анатолий Собчак (1937-2000 гг) - политик периода перестройки в СССР и первых постсоветских лет России, первый мэр Санкт-Петербурга.