Илон Маск начал рекламировать огнемёты, способные "зажечь вечеринку"

В микроблоге Маск поставил ссылку на сайт компании-производителя огнемётов The Boring Company:

— Ручной огнемет стоит 500 долларов. Первые поставки ожидаются весной. "Огнемет от Boring Company гарантировано зажжет вашу вечеринку. Отлично подходит для жарки орехов.

В конце прошлого года бизнесмен пообещал выпустить в продажу огнемёт, если сможет продать 50 тысяч кепок с логотипом The Boring Company. Компания, принадлежащая бизнесмену, занимается строительством автомобильного тоннеля под Лос-Анджелесом и тоннеля с разреженным воздухом, названного Hyperloop, между Нью-Йорком и Вашингтоном, пишет РИА "Новости".