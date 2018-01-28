Илон Маск начал рекламировать огнемёты, способные "зажечь вечеринку"

Глава инновационных компаний Tesla и SpaceX заявил, что стартует предзаказ "самых безопасных в мире" огнемётов. Об этой потребительской, способной, по словам Илона Маска, "зажесь вечеринку", он сообщил в соцсетях.
В микроблоге Маск поставил ссылку на сайт компании-производителя огнемётов The Boring Company:
— Ручной огнемет стоит 500 долларов. Первые поставки ожидаются весной. "Огнемет от Boring Company гарантировано зажжет вашу вечеринку. Отлично подходит для жарки орехов.
В конце прошлого года бизнесмен пообещал выпустить в продажу огнемёт, если сможет продать 50 тысяч кепок с логотипом The Boring Company. Компания, принадлежащая бизнесмену, занимается строительством автомобильного тоннеля под Лос-Анджелесом и тоннеля с разреженным воздухом, названного Hyperloop, между Нью-Йорком и Вашингтоном, пишет РИА "Новости".
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