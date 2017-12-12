INDEX в Барнауле объявил грандиозную ликвидацию. Фото из архива редакции. INDEX в Барнауле объявил грандиозную ликвидацию. Фото из архива редакции. INDEX в Барнауле объявил грандиозную ликвидацию. Фото из архива редакции. INDEX в Барнауле объявил грандиозную ликвидацию. Фото из архива редакции. INDEX в Барнауле объявил грандиозную ликвидацию. Фото из архива редакции. INDEX в Барнауле объявил грандиозную ликвидацию. Фото из архива редакции. INDEX в Барнауле объявил грандиозную ликвидацию. Фото из архива редакции. INDEX в Барнауле объявил грандиозную ликвидацию. Фото из архива редакции.

Масштабная ликвидация товаров приурочена к новогодним праздникам. Кроме того, это будет прощание INDEX: в 2018 году франшизу решили не продлевать и завершить работу проекта. Тотальная распродажа с невероятными скидками - это приятный подарок для покупателей накануне закрытия магазина.

INDEX спешит порадовать своих покупателей перед Новым годом. "Главное для нас – положительные эмоции, с которыми покупатели выходят из наших дверей", - говорят в магазине.

Огромный ассортимент дизайнерской мебели, предметов декора и новогодних товаров, которые сделают интерьер стильным и неповторимым, ждет покупателей в INDEX. Также можно подобрать для родных и близких что-то ценное, полезное или просто радующее глаз. А самое главное - с такими ошеломительно низкими ценами вас ждет незабываемый Новый год!