Минобороны изменяет правила призыва на срочную службу. Вводят две категории новобранцев

Изменится система повторного прохождения медкомиссии, а также правила отсчёта срока службы.

Две категории призывников

Положении о призыве на военную службу граждан РФ введут две категории новобранцев:

Первая категория — это призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе. К ним, например, все вчерашние школьники. Для них срок службы будут отсчитывать со дня присвоения звания.

Вторая категория­ — это призывники, не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания. Началом службы для них будет день приказа военкома о направлении в воинскую часть.

Здесь нововведением является вторая категория. Это молодые люди от 18 до 27 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными и зачислены в запас в звании "рядовой". Уже осенью им дадут право добровольно пройти медкомиссию ещё раз. Если их признают здоровыми или годными с незначительными ограничениями, они попадут в эту категорию.

Новое в прохождении медкомиссии

Для того чтобы повторно пройти медкомиссию, необходимо будет написать в военкомат заявление о своём желании. После этого военком направит молодого человека на переосвидетельствование.