Минобороны изменяет правила призыва на срочную службу. Вводят две категории новобранцев

В Минстерстве обороны решили изменить ряд правил призыва срочников на военную службу, сообщают "Известия". Поправки в законодательство планирую принять уже в июле, так что осенний призыв-2018 пройдет уже по новому распорядку.
Изменится система повторного прохождения медкомиссии, а также правила отсчёта срока службы.
Две категории призывников
Положении о призыве на военную службу граждан РФ введут две категории новобранцев:
- Первая категория — это призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе. К ним, например, все вчерашние школьники. Для них срок службы будут отсчитывать со дня присвоения звания.
- Вторая категория — это призывники, не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания. Началом службы для них будет день приказа военкома о направлении в воинскую часть.
Здесь нововведением является вторая категория. Это молодые люди от 18 до 27 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными и зачислены в запас в звании "рядовой". Уже осенью им дадут право добровольно пройти медкомиссию ещё раз. Если их признают здоровыми или годными с незначительными ограничениями, они попадут в эту категорию.
Новое в прохождении медкомиссии
Для того чтобы повторно пройти медкомиссию, необходимо будет написать в военкомат заявление о своём желании. После этого военком направит молодого человека на переосвидетельствование.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.