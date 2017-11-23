Интернет-банк стал еще доступнее

Для подключения необходимо в меню банкомата выбрать пункт "Интернет-банк, СМС-информирование" и далее "Интернет-банк". Логин для входа в Личный кабинет клиент может распечатать на чеке в банкомате, а пароль для обеспечения безопасности подключения приходит на мобильный телефон.

Напомним, что в Интернет-банке клиент может:

управлять счетами и настройками карты в режиме 24х7

оплачивать услуги ЖКХ, мобильной связи и др.

получать уведомления о задолженности по налогам и штрафам ГИБДД

совершать переводы (внутри банка - бесплатно)

совершать переводы на другие карты банка по номеру телефона

погашать кредиты

открывать вклады с повышенной ставкой

обменивать валюту по выгодному курсу

С подробной информацией об использовании сервиса "Интернет-банк" можно ознакомиться на сайте банка или в Контакт-центре по тел. 8-800-100-2737.

Настройте простой, удобный и, главное, онлайн инструмент для управления картой - подключите Интернет-банк в 3 клика в любом банкомате Банка Акцепт!

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru