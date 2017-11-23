Интернет-банк стал еще доступнее

Число пользователей Интернет-банка в России неуклонно растет. Тем, кто еще не пользуется этим удобным дистанционным инструментом и кто является владельцем карты банка, Банк Акцепт с начала ноября предложил возможность подключить Интернет-банк в банкомате. Это позволит сэкономить время – больше нет необходимости приходить в офис банка для подачи заявления на доступ к дистанционному управлению картами и счетами.
Для подключения необходимо в меню банкомата выбрать пункт "Интернет-банк, СМС-информирование" и далее "Интернет-банк". Логин для входа в Личный кабинет клиент может распечатать на чеке в банкомате, а пароль для обеспечения безопасности подключения приходит на мобильный телефон.
Напомним, что в Интернет-банке клиент может:
- управлять счетами и настройками карты в режиме 24х7
- оплачивать услуги ЖКХ, мобильной связи и др.
- получать уведомления о задолженности по налогам и штрафам ГИБДД
- совершать переводы (внутри банка - бесплатно)
- совершать переводы на другие карты банка по номеру телефона
- погашать кредиты
- открывать вклады с повышенной ставкой
- обменивать валюту по выгодному курсу
С подробной информацией об использовании сервиса "Интернет-банк" можно ознакомиться на сайте банка или в Контакт-центре по тел. 8-800-100-2737.
Настройте простой, удобный и, главное, онлайн инструмент для управления картой - подключите Интернет-банк в 3 клика в любом банкомате Банка Акцепт!
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru