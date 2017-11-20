Интернет-маркетологи Сибири обсудили, какие тренды, инструменты и технологии будут актуальны в 2018 году

3-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу eMarketingSib207. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу eMarketingSib207. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу eMarketingSib207. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу eMarketingSib207. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу eMarketingSib207. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу eMarketingSib207. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу eMarketingSib207. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу eMarketingSib207. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу eMarketingSib207. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу eMarketingSib207. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. 3-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу eMarketingSib207. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

В первый день мероприятия проходил мастер-класс Юлианы Гордон, основателя школы электронной коммерции iWENGO, по теме "Управление маркетингом по системе 360 градусов". Юлиана – один из ведущих экспертов России в области интернет-маркетинга и e-commerce. Имеет более чем 12-летний опыт работы, реализовывала проекты в таких компаниях, как Ozon, S7 Airlines, "Мегафон", "Билайн", "МТС" и др., запустила первый в России онлайн-маркетплейс AIZEL.ru сегмента "premium fashion". Юлиана начала мастер-класс с описания системы маркетинга, которая включает в себя front-end-маркетинг, back-end-маркетинг и специальные проекты, по каждому из блоков формируется свой набор инструментов и бюджет. Значительная часть мастер-класса был посвящена тому, что такое воронка конверсии в e-commerce и какие бывают воронки. Подробно были рассмотрены вопросы, как улучшить онлайн-витрину, т.е. сайт, который выполняет роль основной воронки конверсии. Кроме того, было рассмотрено понятие RFM-маркетинга, ключевым показателем которого является вероятность совершения повторной покупки разными группами покупателей в будущем.

Второй день начался с секции, посвященной трендам интернет-маркетинга. В секции выступили Юлиана Гордон, iWENGO, Ирина Поддубная, директор по маркетингу "Сибирских сетей", Дмитрий Кантарович, E-Commerce Director, Аrt De Vivre (интернет-магазин Kover.ru), Сергей Сафонов, Руководитель направления медиапланирования, People & Screen. Среди трендов упомянули омниканальность, управление базами данных клиентов, интеграцию онлайн и офлайн, переход к персонифицированному маркетингу и т.п. Как отметила Юлиана Гордон, будущее маркетинга – это сочетание IT и математики, что связано с необходимостью собирать данные о клиентах, формировать более глубокие знания о них и обрабатывать большие массивы данных. Модель маркетинга будущего – это не 4P, а 4C: Customization, Channels, Сonversion, Cost. Маркетинг будущего – это прагматичный маркетинг, т.е. уже никого не интересует, как увеличился трафик на сайте и сколько лидов привел маркетолог, основной показатель – это коэффициент возврата инвестиций (ROI), таким образом ключевое требование к маркетингу — он должен быть прибыльным.

Ирина Поддубная подробно остановилась на новых медиа, как можно работать с блогерами, какие есть форматы рекламы на YouTube и т.п. Дмитрий Кантарович на примере интернет-магазина Kover.ru, искал ответ на вопрос, существует ли интернет-маркетинговая стратегия. Сергей Сафонов, говоря об интеграции онлайн и офлайн, отметил, что офлайн, в частности — ТВ, прекрасно работает на построение знания; в том время как интернет-реклама, оптимизация по поисковые запросы отрабатывает спрос. Офлайн-реклама генерирует качественный трафик; и именно сочетание онлайн и офлайн позволяет добиваться максимального эффекта, тем более что появляются технологии, которые позволяют собирать данные о реальных пользователях офлайн (например, Wi-Fi-роутеры) и использовать их для планирования онлайн-кампаний.

Вторая секция была посвящена новым инструментам продвижения и построения работы с клиентами. Олег Дорожок, директор по маркетингу Delivery Club, рассказал о том, как компания работает над тем, чтобы изменить восприятие в качестве дешевого сервиса и сформировать бренд, который имеет ценность для потребителя. Для этого компания разработала бренд-платформу, поменяла внешний вид курьеров, стала интегрироваться в ресторанные события, работать со СМИ, заниматься спецпроектами и т.п. Т.е. изначально онлайн-проект активно использует офлайн-инструменты для продвижения, что дает отличный результат. Андрей Шевцов, CEO интернет-магазина Street Story, рассказал о том, какие есть эффективные инструменты для продвижения интернет-магазина. Речь шла и про разработку и запуск нового сайта, и про мобильное приложение, и про внедрение Retail CRM, про Telegram-каналы и т.п. Его опыт оказался полезным в том числе и небольшим компаниям, которые находятся на стадии запуска e-commerce-проектов. О том, что нужно помнить, когда ставишь задачу дизайнеру и как в дальнейшем оценить качество его работы, рассказал Дмитрий Чернов, основатель школы веб-дизайна WDI, Новосибирск. Не затратным инструментам привлечения клиентов, таким как: email-рассылки, push-уведомления, CRM, — был посвящен доклад Максима Иванова, со-основателя Digital-агентства "Дело Тонкое". Максим Горбунов, SMM Аналитик, Агентство Маркетинговых Стратегий MAKС, рассказал о современных технологиях сбора данных и о том, как их можно использовать в маркетинге. Так, идею социального кредита, который работает в Китае, можно применить для сегментации базы клиентов компании и формирования для них индивидуальных предложений. Также много возможностей открывают Wi-Fi-аналитика, геомаркетинг, распознавание лиц и другие технологии. О современных форматах видео, о том, какие задачи они решают, рассказал Максим Кыштымов, CEO CHIPSA, Красноярск. Подробнее остановился на таких перспективных форматах, как фоновое видео, видео-инфографика и других.

Содержание третьей секции составили кейсы компаний с разных рынков. Здесь своим опытом построения email-маркетинга поделилась Евгения Ковинько, директор по маркетингу ITE Сибирь. О том, как эффективно продвигать мероприятия, рассказала Яна Локотош, руководитель digital-студии "Провокация". Своими рецептами, как увеличить конверсию, поделился, Алексей Федотов, руководитель отдела развития ААА Групп, Новосибирск. Элен Петрова рассказала о новых возможностях, которые предоставляет Яндекс.Маркет для увеличения продаж интернет-магазинов. В завершении конференции Юлия Корячкина из компании "Гребнева и партнеры" подробно остановилась на том, как не нарушать законодательство, если занимаешься интернет-рекламой, и как новый закон о защите персональных данных влияет на деятельность в интернете, сбор данных о пользователях и т.п.

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