Иосифа Кобзона исключили из экспертного состава Минкульта

Ранее народный артист Иосиф Кобзон заявил, что направил письмо на имя главы Министерства культуры РФ Владимира Мединского, в котором уведомил его о своем выходе из состава экспертного совета и коллегии при Минкультуры, пишет РИА Новости. По словам Кобзона, экспертный совет рассматривает различного рода поощрения, присваивает звания артистам. Он отметил, что не хочет мириться с субъективностью принятия решения исполнительного совета. В Минкультуры позже выразили удивление решением Кобзона выйти из экспертного совета и коллегии ведомства.

При этом Кобзон на заседании комитета по культуре Госдумы заявил, что Минкультуры не прислушивается к его просьбам и замечаниями по реставрации памятников культуры, поддержке артистов и кино. Он подчеркнул, что вышел из экспертного совета и коллегии министерства, потому что ему стыдно перед своими избирателями. Мединский назвал эти упреки несправедливыми и оскорбительными, пишет bfm.ru.

В совет, в частности, вошли директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, худрук Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова, председатель Совета союза композиторов России Алексей Рыбников, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, директор "Мосфильма", кинорежиссер Карен Шахназаров и другие.