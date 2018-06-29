IPTV – новые возможности для корпоративных клиентов "Дом.ru Бизнес"

Сегодня, 11:45.
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Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" запустил в коммерческую эксплуатацию услугу цифрового IP-телевидения "Бизнес TV" – предоставление ТВ-сигнала с использованием протокола IP. Услуга IPTV доступна для подключения во всех городах присутствия "Дом.ru Бизнес".

IPTV – новые возможности для корпоративных клиентов "Дом.ru Бизнес".
IPTV – новые возможности для корпоративных клиентов "Дом.ru Бизнес". Фото: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".

Оператор предлагает базовый пакет, состоящий из 60 российских и зарубежных телеканалов с высоким качеством цифрового изображения и звука, а также 8 дополнительных тематических пакетов, среди которых "Футбол" (4 футбольных HD-канала), пакет "Матч" (4 спортивных), пакет "Суперматч" (8 спортивных), пакет "Увлечения HD" (9 занимательных HD-каналов) и др.

Технология IPTV, применяемая "Дом.ru Бизнес", делает телевидение доступнее для клиенто, не требует дополнительных проводов и оборудования, которые портят внешний вид интерьера, в также обеспечивает высокое качество трансляции изображения, в том числе в HD.

Стоимость базового пакета из 60 телеканалов составляет 600 рублей в месяц. Телевизионный сигнал выводится на монитор или телевизор клиента с помощью специального устройства – TВ-приставки. Оборудование передается во временное пользование на весь период предоставления услуги.

Услуга с актуальным тематическим наполнением доступна для разных сфер деятельности. Например, собственникам бизнеса важно быть в курсе последних новостей – для этого можно подключить услугу в офисе. IPTV – отличный вариант и для заведений сферы обслуживания: парикмахерских, кафе и гостиниц. Предложение "Дом.ru Бизнес" объединило в себе большое разнообразие телеканалов, в том числе спортивной тематики. Многие болельщики предпочитают смотреть футбол или хоккей не в одиночестве дома, а вместе с другими фанатами. Подключив IPTV "Дом.ru Бизнес" в своем заведении, клиент сможет увеличить количество посетителей с помощью качественных трансляций рейтинговых событий.

Запуск IPTV стал очередным этапом расширения линейки услуг телеком-оператора. В компании рассчитывают, что через год IPTV будет востребовано у большинства корпоративных клиентов. "Дом.ru Бизнес" продолжит расширять функциональные возможности услуги. В планах – внедрение различных интерактивных сервисов, а также расширение географии предоставления услуги.

Справка

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - один из ведущих операторов информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом "Дом.ru", для корпоративных клиентов – под брендом "Дом.ru Бизнес". Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). По данным ТМТ Консалтинг, по количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров (ТМТ РЕЙТИНГ Рынок ШПД B2C - 2017. Предварительные итоги) и 3-е среди операторов платного ТВ России (ТМТ РЕЙТИНГ Рынок платного ТВ-2017. Предварительные итоги). Развитая региональная сеть DOM.RU Wi-Fi - около 18 000 точек по всей стране. В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге – в исторической части города. Лауреат многих национальных премий, включая премию "Большая цифра", "ТехУспех", Loyalty Awards Russia.

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