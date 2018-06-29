IPTV – новые возможности для корпоративных клиентов "Дом.ru Бизнес".

Оператор предлагает базовый пакет, состоящий из 60 российских и зарубежных телеканалов с высоким качеством цифрового изображения и звука, а также 8 дополнительных тематических пакетов, среди которых "Футбол" (4 футбольных HD-канала), пакет "Матч" (4 спортивных), пакет "Суперматч" (8 спортивных), пакет "Увлечения HD" (9 занимательных HD-каналов) и др.

Технология IPTV, применяемая "Дом.ru Бизнес", делает телевидение доступнее для клиенто, не требует дополнительных проводов и оборудования, которые портят внешний вид интерьера, в также обеспечивает высокое качество трансляции изображения, в том числе в HD.

Стоимость базового пакета из 60 телеканалов составляет 600 рублей в месяц. Телевизионный сигнал выводится на монитор или телевизор клиента с помощью специального устройства – TВ-приставки. Оборудование передается во временное пользование на весь период предоставления услуги.

Услуга с актуальным тематическим наполнением доступна для разных сфер деятельности. Например, собственникам бизнеса важно быть в курсе последних новостей – для этого можно подключить услугу в офисе. IPTV – отличный вариант и для заведений сферы обслуживания: парикмахерских, кафе и гостиниц. Предложение "Дом.ru Бизнес" объединило в себе большое разнообразие телеканалов, в том числе спортивной тематики. Многие болельщики предпочитают смотреть футбол или хоккей не в одиночестве дома, а вместе с другими фанатами. Подключив IPTV "Дом.ru Бизнес" в своем заведении, клиент сможет увеличить количество посетителей с помощью качественных трансляций рейтинговых событий.

Запуск IPTV стал очередным этапом расширения линейки услуг телеком-оператора. В компании рассчитывают, что через год IPTV будет востребовано у большинства корпоративных клиентов. "Дом.ru Бизнес" продолжит расширять функциональные возможности услуги. В планах – внедрение различных интерактивных сервисов, а также расширение географии предоставления услуги.

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