Исследователи назвали самую пьющую страну мира

На первом месте рейтинга оказалась Бельгия, где в среднем за год местный житель выпивает 12,6 л спирта. На второй строчке — Франция (11,5). Третье место досталось Германии (11,03), сообщает Statista.

Россия находится только на седьмом месте. Россиянин в среднем употребляет за год 10,12 л спирта.

Также в десятку рейтинга попали Венгрия (10,88), Польша (10,71), Великобритания (10,66), Австралия (9,7), Дания (9,64), Южная Корея (9,33).