Исследователи назвали самую пьющую страну мира

Исследовательская компания Ipsos составила рейтинг самых пьющих стран мира по итогам 2017 года. На первом месте оказалась не Россия.
На первом месте рейтинга оказалась Бельгия, где в среднем за год местный житель выпивает 12,6 л спирта. На второй строчке — Франция (11,5). Третье место досталось Германии (11,03), сообщает Statista.
Россия находится только на седьмом месте. Россиянин в среднем употребляет за год 10,12 л спирта.
Также в десятку рейтинга попали Венгрия (10,88), Польша (10,71), Великобритания (10,66), Австралия (9,7), Дания (9,64), Южная Корея (9,33).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.