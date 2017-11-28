Истребитель Су-30 перехватил американский патрульный самолет над Черным морем

"Самолет США действовал в международном воздушном пространстве и не делал ничего, что могло бы спровоцировать" экипаж российского истребителя, приводит канал слова официального представителя Пентагона Мишель Балданзы.

По ее словам, американская сторона считает перехват небезопасным, так как Су-30 пролетел прямо перед P-8 Poseidon, в результате чего последнему пришлось совершить резкий маневр, приведший к "очень сильной турбулентности". Как утверждала Балданза, "небезопасные действия" Су-30 могли привести к "серьезным травмам и ранениям" членов экипажей обоих самолетов, сообщает телеканал, пишет bfm.ru.

Российская сторона пока не прокомментировала это заявление, пишет РИА Новости.

Boeing P-8 Poseidon — состоящий на вооружении ВМС США патрульный противолодочный самолёт, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для участия в противокорабельных и спасательных операциях.

ВКС России регулярно осуществляют сопровождение и перехват самолетов стран НАТО. Минобороны публикует еженедельные отчеты, в которых указывает статистику по обнаруженным у государственной границы иностранным самолетам.

Комментируя случаи перехватов, генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что они, как правило, выполняются профессионально и безопасно и являются обычной практикой.