Китайская туристка пыталась вывезти бивни мамонта в нижнем белье

"Благовещенские таможенники задержали на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ партию из 173 фрагментов костей (предположительно фрагменты бивней мамонта) общим весом почти восемь килограммов. Гражданка КНР спрятала контрабандный товар в нижнем белье", — говорится в сообщении пресс-служба таможни.

Возбуждено дело по части 2 статьи 16.1 КоАП России (незаконное перемещение товаров через таможенную границу РФ). Фрагменты бивней изъяты и направлены на экспертизу, пишет "Росбалт".