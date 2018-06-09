Китайская туристка пыталась вывезти бивни мамонта в нижнем белье

Китаянка пыталась вывезти из России через Благовещенский пункт (Амурская область) партию фрагментов бивней мамонта, которые спрятала в нижнем белье.
"Благовещенские таможенники задержали на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ партию из 173 фрагментов костей (предположительно фрагменты бивней мамонта) общим весом почти восемь килограммов. Гражданка КНР спрятала контрабандный товар в нижнем белье", — говорится в сообщении пресс-служба таможни.
Возбуждено дело по части 2 статьи 16.1 КоАП России (незаконное перемещение товаров через таможенную границу РФ). Фрагменты бивней изъяты и направлены на экспертизу, пишет "Росбалт".
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