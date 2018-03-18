Иван Нифонтов принял участие в выборах президента России

Свой голос за президента известный дзюдоист отдал на избирательном участии в Барнауле. После голосования Иван Нифонтов пообщался с журналистами. Он рассказал, что на избирательный участок пришел с праздничным настроением.
Иван Нифонтов,
дзюдоист:
— Спортсмены привыкли жить циклами: от одних соревнований к другим, от достижений – к новым. В этом плане политика схожа со спортом. И сегодня мы всей страной начинаем новый политический цикл в России. Лично я возлагаю на него большие надежды, верю, что после сегодняшнего дня страна начнет жить по-новому.
Также Иван Нифонтов подчеркнул, принять участие в выборах важно еще и потому, чтобы не говорить потом, что все решили за нас.
Иван Нифонтов,
дзюдоист:
— Если бы все пришли на выборы, не было бы и спекулятивных заявлений о том, что все подтасовано. Сейчас я пришел, и вижу, что подсчет голосов идет автоматически, какие-либо манипуляции сделать просто нереально. И все заявление фантазеров о подтасовках, на мой взгляд, это глупости.
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