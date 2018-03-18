Иван Нифонтов принял участие в выборах президента России

— Если бы все пришли на выборы, не было бы и спекулятивных заявлений о том, что все подтасовано. Сейчас я пришел, и вижу, что подсчет голосов идет автоматически, какие-либо манипуляции сделать просто нереально. И все заявление фантазеров о подтасовках, на мой взгляд, это глупости.