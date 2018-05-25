1 июня на всесезонном курорте "Манжерок" состоится открытие Байк-парка

"Манжерок Байк-парк" - первый и единственный в Сибири байк-парк вновь откроет свои трассы для райдеров уже 1 июня 2018 года.
Все трассы для поклонников горного велосипеда на всесезонном курорте "Манжерок" постоянно совершенствуют, сейчас введены в работу черная, красная, синяя и зеленая трассы, общей протяженностью 6 500 м.
Таким образом, сезон горных велосипедов на курорте "Манжерок" начнется в этом году на четыре месяца раньше, чем в 2017-м. Трассы для даунхилла будут открыты исключительно для профессионалов в индустрии маунтинбайка.
В ближайшее время на курорте будут построены "зеленые" трассы для любителей велоспорта, которыми смогут пользоваться все желающие при минимальной физической подготовки.
Для профессионалов и любителей организован прокат горных и беговых велосипедов.
Программа открытия запланирована на 3 дня: с 1 по 3 июня. В первый день соревнований участников ждут тренировки на трассах, BMX-парке и аэроподушке. Опытные райдеры проведут открытые мастер-классы по маунтинбайку. 2 и 3 июня – официальные дни соревнований. Зрелищности придадут показательные прыжки в подушку и в BMX-парке. В заключительный день соревнований участников ждет массовый спуск по одной из самых лучших трасс в России, многочисленные мастер-классы и конкурсы.
Напомним, что "Манжерок Байк-парк" - это совокупность нескольких инфраструктурных объектов: трассы для даунхилла, деревянный скилл-парк и земляной памп-трек. Также для гостей доступна бесплатная мойка и прокат горных велосипедов и защиты.
В целях популяризации активных видов спорта в "Манжерок Байк-парк" проводятся, уже ставший традиционный "Mangerok Downhill Cup", география участников – опытные райдеры со всей Сибири.
Программа соревнований
- 9.00 - регистрация участников
- 10.00 – 16.00 - официальные тренировки в байк-парке
- 10.00 – 13.00 - подготовка BМХ парка, аэроподушки
- 13.00 – 16.00 - официальные тренировки в BМХ парке и на аэроподушке
- 15.00 - мастер-класс в байк-парке по даунхиллу
- 9.00 - регистрация участников
- 10.00 - открытие байк-фестиваля
- 11.00 - квалификация по даунхиллу
- 13.00 - показательные прыжки в подушку
- 14.00 - показательные прыжки в BMX-парке
- 14.00 - финал по даунхиллу
- 15.00 - мастер-классы в байк-парке по даунхиллу, BМХ
- 10.00 - мегалавина
- 11.00 - соревнования по BMX
- 12.00 - соревнования по прыжкам в подушку
- 13.00 - награждение участников и закрытие байк-фестиваля
- 15.00 - мастер-класс в байк-парке по даунхиллу, BМХ
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