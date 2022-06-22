22 июня
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День в истории

Страшный июнь. Малоизвестные факты о начале Великой Отечественной войны

Германия вторглась на территорию Советского Союза 22 июня 1941 года. Редакция altapress.ru подготовила интересные факты, которые доказывают, что начало Великой Отечественной войны было не таким однозначным, как нас учили в школе.

Редкие снимки войны.
Редкие снимки войны.
camera.mil.ru

Война началась не в 4 утра

Фашистская Германия вторглась в воздушное пространство СССР ровно в 3:00. Уже в 3:07 начали бомбить Севастополь. В 3:30 снаряды упали на территорию Белоруссии, в 3:33 — на землю Киева. Ленинградский военный округ начали бомбить около четырех утра.

Вторжение не было внезапным

Высшему советскому руководству за несколько недель до нападения поступали сообщения о готовящейся немецкой операции. Почему на них не отреагировали — уже другой вопрос.

22 июня — не случайная дата

В 1941 на этот день выпало летнее солнцестояние. Ночь была очень короткой и гитлеровская авиация могла работать дольше.

Редкие снимки войны.
Редкие снимки войны.
camera.mil.ru

Мобилизация началась на следующий день

Сначала призывали военнообязанных с 1905 по 1918 годы рождения. Очень быстро появились добровольцы, которые родились в 1922—1924 годах. Когда стало понятно, что людей не хватает, призывать стали практически всех.

Редкие снимки войны.
Редкие снимки войны.
camera.mil.ru

Нападение планировалось на апрель

Этому помешала внезапная для Гитлера Балканская кампания. Фашистская Германия была вынуждена отвлечься на Апрельскую войну, потеряв при этом значительную часть войск.

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