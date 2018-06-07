В День защиты детей открылся обновлённый автозаправочный комплекс Лукойл Санниково

Название кафе отражает его идею – вкусная пища и уютная, домашняя атмосфера. Свитер – это 300 квадратных метров комфорта, собственный штат поваров, только качественные фермерские (натуральные) продукты, из которых блюда готовят прямо здесь.

Ассортимент сможет удовлетворить практически любого гурмана.

Любителям основательной пищи здесь предлагают первое, второе и салат, горячие блюда, домашние пельмени, пиццу и роллы.

Юные пассажиры оценят мини-филиал Макдоналдс с наиболее популярными снеками.

Кроме этого, на АЗК есть детская зона, где маленькие путешественники смогут отдохнуть, поиграть или порисовать.

Выезжая в путь в утренний час или поздним вечером, вы всегда сможете взбодриться чашечкой натурального цельнозернового кофе sweeter.

И, наконец, главный рацион – конечно же, для железного коня.

На АЗК представлена вся линейка топлива "Лукойла" от 92 до 98 бензина, дизель, дизель Экто – для любого типа двигателя, а также имеется ТРК с повышенной скоростью налива 150 литров в минуту!

Приезжайте знакомиться – обновлённый АЗК "Лукойл" - село Санниково, Первомайский район, Алтайский край.