28 июня в России отмечается день социального предпринимателя

В мире Международный день социального бизнеса отмечается с 2010 года. Мероприятия, приуроченные к этому дню, объединяют социальных предпринимателей, представителей власти, общественных организаций, а также других людей, неравнодушных к насущным проблемам общества.

В России Международный день социального бизнеса впервые отметили 28 июня 2013 года. За пять лет было проведено 373 мероприятия в 53 регионах России с охватом 354 400 человек.

Оксана Козырева,

руководитель Центра инноваций социальной сферы НО "Алтайский фонд МСП":

— В шестой раз Международный день социального бизнеса отмечается в России. Этот день особенно важен в плане популяризации социального предпринимательства, возможности обсуждения проблем общества в сообществе профессионалов, решения вопросов здесь и сейчас. Сообщество социальных предпринимателей сегодня активно растет и развивается. В том числе и при поддержке Алтайского фонда развития предпринимательства. Мы рады пригласить партнеров и друзей Фонда, социальных предпринимателей 28 июня на праздник в честь Международный день социального бизнеса.

В рамках Международного дня социального бизнеса ежегодно в России проводятся круглые столы, конкурсы и семинары, тренинги и мозговые штурмы, лекции и дни открытых дверей, выставки социальных проектов. В Алтайском крае в текущем году торжественные мероприятия состоятся в Фонде развития малого и среднего предпринимательства (Мало-Тобольская, 19).

Программа: торжественное награждение,

рекомендации от эксперта в части финансовой устойчивости бизнеса,

две деловых игры – "Конкурент или Партнёр" и "Управляй финансами".

Мероприятие состоится 28 июня 2018 года в большом зале НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства" (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, 3-й этаж), начало в 10.00.

Справки по телефону (3852) 22-92-50

Справка

Концепцией МДСБ-2018, как и в предыдущие годы, предусмотрено проведение мероприятий, посвященных обсуждению проблематики развития социального бизнеса в России, инициатив регионов, предпринимательского сообщества и крупного бизнеса.

Впервые в рамках МДСБ пройдет акция #ЯМЕНЯЮМИР. Для того чтобы принять участие в ней, нужно разместить в Instagram или на Facebook фотографию со стикером "#ЯМЕНЯЮМИР". Это может быть фотография участника, его доброго дела или его родного города – таким образом участники поддержат социальных предпринимателей и всех тех, кто меняет мир к лучшему. Акция пройдет с 13 июня по 8 июля.