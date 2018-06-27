28 июня в России отмечается день социального предпринимателя

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Новости компаний

28 июня отмечается Международный день социального бизнеса. В честь этого события с 26 мая по 29 июля 2018 года в 70 городах России пройдет 130 мероприятий, центральной темой которых станет социальное предпринимательство.

Оксана Козырева, руководитель Центра инноваций социальной сферы НО "Алтайский фонд МСП".
Оксана Козырева, руководитель Центра инноваций социальной сферы НО "Алтайский фонд МСП". Фото: архив НО "Алтайский фонд МСП".

В мире Международный день социального бизнеса отмечается с 2010 года. Мероприятия, приуроченные к этому дню, объединяют социальных предпринимателей, представителей власти, общественных организаций, а также других людей, неравнодушных к насущным проблемам общества.

В России Международный день социального бизнеса впервые отметили 28 июня 2013 года. За пять лет было проведено 373 мероприятия в 53 регионах России с охватом 354 400 человек.

Оксана Козырева,
руководитель Центра инноваций социальной сферы НО "Алтайский фонд МСП":

— В шестой раз Международный день социального бизнеса отмечается в России. Этот день особенно важен в плане популяризации социального предпринимательства, возможности обсуждения проблем общества в сообществе профессионалов, решения вопросов здесь и сейчас. Сообщество социальных предпринимателей сегодня активно растет и развивается. В том числе и при поддержке Алтайского фонда развития предпринимательства. Мы рады пригласить партнеров и друзей Фонда, социальных предпринимателей 28 июня на праздник в честь Международный день социального бизнеса.

В рамках Международного дня социального бизнеса ежегодно в России проводятся круглые столы, конкурсы и семинары, тренинги и мозговые штурмы, лекции и дни открытых дверей, выставки социальных проектов. В Алтайском крае в текущем году торжественные мероприятия состоятся в Фонде развития малого и среднего предпринимательства (Мало-Тобольская, 19).

Программа:
  • торжественное награждение,
  • рекомендации от эксперта в части финансовой устойчивости бизнеса,
  • две деловых игры – "Конкурент или Партнёр" и "Управляй финансами".

Мероприятие состоится 28 июня 2018 года в большом зале НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства" (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, 3-й этаж), начало в 10.00.

Справки по телефону (3852) 22-92-50

Справка

Концепцией МДСБ-2018, как и в предыдущие годы, предусмотрено проведение мероприятий, посвященных обсуждению проблематики развития социального бизнеса в России, инициатив регионов, предпринимательского сообщества и крупного бизнеса.

Впервые в рамках МДСБ пройдет акция #ЯМЕНЯЮМИР. Для того чтобы принять участие в ней, нужно разместить в Instagram или на Facebook фотографию со стикером "#ЯМЕНЯЮМИР". Это может быть фотография участника, его доброго дела или его родного города – таким образом участники поддержат социальных предпринимателей и всех тех, кто меняет мир к лучшему. Акция пройдет с 13 июня по 8 июля.

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