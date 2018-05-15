Из Барнаула в аэропорт Толмачево будут ходить три автобуса

Группа компаний "Авиафлот" с 15 мая запускает третий ежедневный рейс в 05.30, который доставит пассажиров в аэропорт в 09.30 и отправится в обратный рейс из Толмачево в 12.00.

Это отличная новость для барнаульцев, которые планируют авиаперелеты в популярные курортные направления из Новосибирска и решают вопрос с трансфером до Толмачево.

Напоминаем, что "Авиафлот" уже несколько лет помогает делать это с комфортом и экономией, организуя доставку пассажирам тремя ежедневными рейсами (в летний сезон): в 0.30, 5.30 и 13.00.

5 причин почему вам стоит выбрать именно трансфер "Авиафлот":

Лицензированный перевозчик и осуществление услуги на протяжении 6 лет! Комфортабельные автобусы от 15 до 35 посадочных мест в зависимости от группы. Возможна доставка с домашнего адреса до терминала А или В. Специальные условия для перевозки ?детей. Водители с большим стажем работы.

Но на этом очевидные плюсы собственного траснфера "Авиафлот" не заканчиваются, по словам Анастасии Золотарёвой, руководителя отдела маркетинга группы компаний "Авиафлот", для тех, кто воспользуется услугами доставки, ждут приятные сюрпризы:

— Во-первых, обрадует цена билета — 765 рублей для клиентов компании и 850 – для всех остальных. Во–вторых, теперь отправляться автобусы будут с нового адреса: пр. Ленина, 107, где пассажиров ждут такие приятные бонусы, как кофе на вынос и упаковка багажа всего за 250 рублей. В-третьих, при желании возможно заказать индивидуальную доставку к месту отправления с домашнего адреса.

Приобрести доставку в Толмачево можно любым удобным для вас способом:

оформить в любом офисе продаж туристической компании "Авиафлот"

приобрести на сайте aviaflot.ru

Подробная информация по телефону (3852) 22-66-66 или на сайте aviaflot.ru