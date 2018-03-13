Из котельной в ТЭЦ: генератор для ЮТС Рубцовска готов

Разработали и изготовили генератор на новосибирском предприятии НПО "ЭЛСИБ" ПАО. Это первый подобный проект предприятия. Ранее там не выпускали генераторы мощностью менее 30 МВт.

Технические характеристики генератора массой 16 тонн и активной мощностью 6 МВт не уступают лучшим зарубежным аналогам: КПД машины составляет 97.7%. В основе конструкции оборудования – проверенные решения, которые используются при выпуске синхронных электродвигателей.

- Оборудование успешно прошло испытания под номинальной нагрузкой, - отметил технический директор АО "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" СГК Дмитрий Куренинов, который присутствовал при проведении испытаний генератора. – Сейчас мы ведем подготовку крытой площадки для приемки оборудования и параллельно готовим площадку под установку турбины. Если поставки основного оборудования и вспомогательных материалов будут идти по плану, то уже в июне мы сможем приступить к монтажу.

Отметим, что саму турбину изготавливают в Санкт-Петербурге на предприятии "Комтек-Энергосервис". В середине мая она пройдет приемосдаточные испытания на заводе-изготовителе и будет отправлена в Рубцовск. Уже на площадке ЮТС специалисты осуществят монтаж генератора (электрической машины) и турбины (паросиловой машины), которые будут производить электроэнергию для собственных нужд станции.

Установка турбоагрегата на Южной тепловой станции станет финальной точкой в реализации масштабного проекта СГК по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Рубцовска, сумма инвестиций в который за два года составит порядка 2 млрд рублей. Как неоднократно заявляло руководство СГК, при реализации рубцовского и других проектов модернизации производства компания делает ставку на работу с отечественными производителями материалов и оборудования. Сегодня большая часть оборудования для угольной генерации - российского производства. Возможности и компетенции отечественных компаний позволяют предлагать отрасли прогрессивные и эффективные технологии.