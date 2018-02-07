Из-за антитеррористических учений в барнаульской гимназии отменят уроки

Вчера, 18:50.
Жизнь

В барнаульской гимназии №42 8 февраля проведут антитеррористические учения. В это время отменят уроки, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого УФСБ России.

Полиция.
Полиция. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

Учения проведут с 8:30 до 13 часов. Подразделения силовых ведомств, правоохранительных органов и органов власти отработают действия после сообщения о захвате заложников.

В частности в антитеррористических учениях будут участвовать подразделения УФСБ, ГУ МВД и ПУ ФСБ России.

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