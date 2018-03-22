Из-за искусственного интеллекта в Пенсионном фонде сократят работников

Сегодня, 11:17.
Жизнь

Новую систему расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта запустят в пилотном режиме в 2018 году. Об этом сообщил Антон Дроздов, глава Пенсионного фонда России, 21 марта на заседании правления ПФР.

Логотип Пенсионного фонда.
Логотип Пенсионного фонда. Иллюстрация: архив Пенсионного фонда.

"Новые возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека, в том числе на расчет пенсий, в 93%. И мы в этом году будем внедрять этот подход и готовы будем показать, как это будет, где-то после мая месяца", — сказал Дроздов, сообщает РИА Новости.

Глава ПФР отметил, что с прототипом новой системы, которая основана на искусственном интеллекте, ПФР ознакомился в феврале этого года. Система получила название "База знаний". Она позволяет рассчитывать размеры пенсий в режиме многозадачности, уйти от экспертного мнения, а также обеспечить прозрачность системы и единство подхода, пишет bfm.ru.

В мае планируется сделать опытную эксплуатацию и потом внедрить ее по всей территории Российской Федерации, пишет bfm.ru.

О том, как впоследствии предъявлять претензии искусственному интеллекту, не сообщается.

ПФР к 2022 году сократит порядка 8% сотрудников и 2/3 отделений в регионах в связи с цифровизацией работы, сообщает "Интерфакс". В планах организации сокращение свыше 9 тысяч специалистов. Территориальных органов должно остаться "менее 500, а сотрудников менее 100 тысяч". Такие данные содержатся в материалах к расширенному заседанию правления Пенсионного фонда РФ.

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