Из-за штормового предупреждения алтайские энергетики ввели режим повышенной готовности

По данным синоптиков, 11-12 января в регионе ожидается усиление ветра, местами до 30 м/с, метель, мокрый снег, гололедица, снежные заносы на дорогах. До прекращения действия штормового предупреждения в зоне обслуживания филиала приостанавливаются все плановые работы. Персонал "Алтайэнерго" ведет контроль технического состояния оборудования. К оперативному реагированию готовы 244 аварийно-восстановительные бригады, укомплектованные транспортом, необходимой техникой. В каждом из семи производственных отделений филиала по всей территории региона подготовлены к работе 20 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Это передвижные дизель-генераторные установки, которые обеспечивают электроснабжение социальных объектов и категорийных потребителей на время устранения технологического нарушения.

В филиале работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает контакт–центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Алтайэнерго напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!















