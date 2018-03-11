Из-за снимка в Instagram Алину Кабаеву заподозрили в беременности

Выложенный в соцсети снимок Алины Кабаевой с московского этапа Гран-при по художественной гимнастике дали повод СМИ заговорить о беременности спортсменки.
Алина позирует в компании с гимнастками. Фолловеры Кабаевой пишут, что она либо располнела, либо беременна. Впрочем, некоторые указывают, что к этим выводам привел просто неудачный ракурс, в котором снята знаменитая спортсменка.
На турнир Кабаева выбрала довольно просторный наряд — кофту черного цвета, которая расширяется в области живота. К тому же Алина заметно поправилась, и многие поклонники сочли, что гимнастка беременна. "Она что, в положении?", "О, скоро будет прибавление", "Поправилась! Вас теперь двое?", "Мне одной показалось, что Алина беременна?" — писали пользователи.
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