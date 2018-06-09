Бизнес-омбудсмен предложил Путину ввести пошлину на импорт вин

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести специальный сбор на импорт вина. По мнению Титова, эта мера послужит для поддержки российских виноделов, пишут "Ведомости".
Титов и его семья являются владельцами компании "Абрау-Дюрсо" — одного из крупнейших производителей вина в стране.
Владимир Путин прочел письмо бизнес-омбудсмена и вынес резолюцию — поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и своему помощнику Андрею Белоусову "рассмотреть и доложить".
В письме Титова говорится, что господдержка отечественных виноделов составляет порядка 1,5 млрд рублей в год, тогда как им необходимо по меньшей мере 50 млрд рублей.
Поэтому необходимо ввести специальную пошлину на импорт вина и виноматериалов, а также коньячных спиртов и крепкого алкоголя, считает омбудсмен.
Предложений по размеру этого сбора Титов не вносил, но уточнил, что введение подобных мер позволит собрать 30 млрд рублей.
Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович прогнозирует, что сбор будет небольшим — максимум 30 рублей. Эксперт считает, что он будет вводиться постепенно — по мере развития виноделия в России, пишет polit.ru.
Между тем председатель правления Союза импортеров алкогольной продукции Валерий Филатов предупредил, что даже сбор в 30 рублей за бутылку — немалая сумма, так как зарубежное вино в результате станет дороже, а основная доля потребляемого россиянами вина сейчас продается по 300 рублей за бутылку.
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