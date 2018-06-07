Износ трубопроводов отопления в Рубцовске сократился на 10%

Сибирская генерирующая компания подвела итоги гидравлических испытаний сетей отопления в Рубцовск на прочность и плотность. По их итогам специалисты зафиксировали снижение износа коммуникаций с 50 до 40%.
За две недели испытаний на трубопроводах отопления было выявлено 41 повреждение. Большая часть из них – на внутриквартальных сетях. При этом общая протяженность коммуникаций составляет порядка 380 км. В прошлом году в ходе испытаний было обнаружено 48 повреждений.
Максим Новов,
директор рубцовского подразделения СГК:
— Снизить процент износа тепловых сетей нам удалось за счёт проведённых в прошлом году строительства и модернизации магистральных трубопроводов для объединения северного и южного контуров. Напомню, что в этот период было обновлено порядка 20 км теплосетей.
Работы по устранению выявленных повреждений ремонтные бригады теплосетевого подразделения СГК начали 1 июня. Энергетики будут не только ремонтировать, но и заменят часть трубопроводов на новые в рамках запланированной ремонтной программы.
Олег Семеньков,
заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК:
— Объём работ будет уточняться только после вскрытия грунта и обследования места повреждения трубопровода специалистами СГК.
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