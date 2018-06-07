Износ трубопроводов отопления в Рубцовске сократился на 10%

За две недели испытаний на трубопроводах отопления было выявлено 41 повреждение. Большая часть из них – на внутриквартальных сетях. При этом общая протяженность коммуникаций составляет порядка 380 км. В прошлом году в ходе испытаний было обнаружено 48 повреждений.

Максим Новов,

директор рубцовского подразделения СГК:

— Снизить процент износа тепловых сетей нам удалось за счёт проведённых в прошлом году строительства и модернизации магистральных трубопроводов для объединения северного и южного контуров. Напомню, что в этот период было обновлено порядка 20 км теплосетей.

Работы по устранению выявленных повреждений ремонтные бригады теплосетевого подразделения СГК начали 1 июня. Энергетики будут не только ремонтировать, но и заменят часть трубопроводов на новые в рамках запланированной ремонтной программы.

Олег Семеньков,

заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК: