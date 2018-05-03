Изобретены наушники для тех, кто боится летать

Внешне устройство похоже на наушники с выносной трубкой, которая подает успокаивающие запахи.

Среди возможных ароматов — мята, лаванда, ромашка или запах цветущего апельсинового дерева. Применять "успокоительное" рекомендуется за несколько минут до взлета и посадки.

Вещества введены в состав биополимера, из которого принтер производит тонкую нить. Она закладывается в стеклянные трубочки, которые располагаются в подлокотнике пассажирского кресла, пишет "Росбалт". Наушники подсоединены к обычному разъему.

Около 15% взрослого населения в России боятся летать самолетами. У некоторых людей чувство паники перед полетом возникает или обостряется после крупных авиакастроф.