Изобретены наушники для тех, кто боится летать

Французские ученые разработали "наушники" с запахом для тех, кто боится летать, сообщает ТАСС.
Внешне устройство похоже на наушники с выносной трубкой, которая подает успокаивающие запахи.
Среди возможных ароматов — мята, лаванда, ромашка или запах цветущего апельсинового дерева. Применять "успокоительное" рекомендуется за несколько минут до взлета и посадки.
Вещества введены в состав биополимера, из которого принтер производит тонкую нить. Она закладывается в стеклянные трубочки, которые располагаются в подлокотнике пассажирского кресла, пишет "Росбалт". Наушники подсоединены к обычному разъему.
Около 15% взрослого населения в России боятся летать самолетами. У некоторых людей чувство паники перед полетом возникает или обостряется после крупных авиакастроф.
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