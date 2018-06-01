Известные блогеры весело расскажут о масштабном форуме АТР на altapress.ru и "ВКонтакте"

В их числе автор телевизионных проектов Соня Сапрыкина, Посол доброй воли туризма Евразии и певица Яна Филиппова, участник "Битвы хоров" на телеканале "Россия" и проекта "Песни" на ТНТ Александр Волокитин, а также перспективная модель и талантливая мастер церемоний Елена Соколова.

Вместе с традиционными камерами для организации прямых включений будет использоваться специальное оборудование для панорамного видео на 360 градусов. Благодаря ему каждый зритель познакомится с бытом и инфраструктурой форума.

С раннего утра и до глубокой ночи видеосюжеты и короткие истории будут появляться на сайте altapress.ru в рубрике "Дневник АТР", а также официальной группе форума "ВКонтакте". Трансляции начнутся 4 июня.

Качественную связь на форуме и трансляцию с площадки в онлайне обеспечит "МегаФон".

Валерий Казаченко,

директор алтайского отделения "МегаФона":

— Наши друзья блогеры сделают необычные репортажи с места событий. Их включения будут более свободными как по форме, так и по содержанию. Каждый из видеоблогеров будет искать практическую пользу для участника АТР-2018 – будь он предпринимателем, менеджером или творческим человеком.

Уже сейчас на месте проведения форума команда "МегаФона" разворачивает мобильную базовую станцию. Она обеспечит участников АТР не только надежной голосовой связью, но и скоростным интернетом 3G и 4G. Кроме связи "МегаФон" развернет на площадке уютную коворкинг-зону, в которой можно будет работать и отдыхать, попутно заряжая свой смартфон.

Гостями и участниками АТР станут молодые люди, представляющие 60 регионов России и 31 страну ближнего и дальнего зарубежья.