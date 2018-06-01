Известные блогеры весело расскажут о масштабном форуме АТР на altapress.ru и "ВКонтакте"

4 июня в селе Новотырышкино (рядом с Белокурихой) пройдет открытие Х Международного молодежного управленческого форума "Алтай. Точки Роста". Целую неделю рассказывать о событии в прямых эфирах будут известные барнаульские блогеры.
В их числе автор телевизионных проектов Соня Сапрыкина, Посол доброй воли туризма Евразии и певица Яна Филиппова, участник "Битвы хоров" на телеканале "Россия" и проекта "Песни" на ТНТ Александр Волокитин, а также перспективная модель и талантливая мастер церемоний Елена Соколова.
Вместе с традиционными камерами для организации прямых включений будет использоваться специальное оборудование для панорамного видео на 360 градусов. Благодаря ему каждый зритель познакомится с бытом и инфраструктурой форума.
С раннего утра и до глубокой ночи видеосюжеты и короткие истории будут появляться на сайте altapress.ru в рубрике "Дневник АТР", а также официальной группе форума "ВКонтакте". Трансляции начнутся 4 июня.
Качественную связь на форуме и трансляцию с площадки в онлайне обеспечит "МегаФон".
Валерий Казаченко,
директор алтайского отделения "МегаФона":
— Наши друзья блогеры сделают необычные репортажи с места событий. Их включения будут более свободными как по форме, так и по содержанию. Каждый из видеоблогеров будет искать практическую пользу для участника АТР-2018 – будь он предпринимателем, менеджером или творческим человеком.
Уже сейчас на месте проведения форума команда "МегаФона" разворачивает мобильную базовую станцию. Она обеспечит участников АТР не только надежной голосовой связью, но и скоростным интернетом 3G и 4G. Кроме связи "МегаФон" развернет на площадке уютную коворкинг-зону, в которой можно будет работать и отдыхать, попутно заряжая свой смартфон.
Гостями и участниками АТР станут молодые люди, представляющие 60 регионов России и 31 страну ближнего и дальнего зарубежья.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.