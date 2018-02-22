Известный бийский производитель полуфабрикатов подвел итоги насыщенного 2017 года

Сегодня, 09:00.
Новости компаний

Прошедший год для алтайского пищекомбината "Меленка-ОСТ" оказался результативным и богатым на события, результат которых обязательно увидят и ощутят партнеры и потребители. Компания стала выпускать пельмени по ГОСТу, обновила ассортимент и успешно подготовилась к работе по новой системе "Меркурий".

Алтайский пищекомбинат "Меленка-ОСТ". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайский пищекомбинат "Меленка-ОСТ". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Как производят пельмени. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Как производят пельмени. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Как производят пельмени. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Как производят пельмени. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Как производят пельмени. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Как производят пельмени. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайский пищекомбинат "Меленка-ОСТ". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Тотальный контроль

С 1 января 2018 года АПК "Меленка-ОСТ" подключился к федеральной государственной информационной системе "Меркурий". Это аналог ЕГАИС, только для товаров животного происхождения. Каждое звено цепочки поставок от фермы до супермаркета теперь по закону должно оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде. Переход на такую систему — гарантированная защита от контрафакта.

На АПК "Меленка-ОСТ" готовиться к нововведению начали еще в мае, за восемь месяцев до "дня Х". Компания модернизировала собственную учетную систему и программное обеспечение. Теперь, когда на комбинат поступает сырье, в "Меркурии" делают соответствующую отметку с данными ВСД. Аналогичную процедуру совершают, когда предприятие отпускает готовую продукцию.

В компании подчеркивают: новация не отразилась на стоимости продукции.

уГОСТили

С 1 января 2017 года в России впервые начал действовать ГОСТ на пельмени. Документ четко закрепил состав полуфабрикатов под популярными названиями — "Русские", "Сибирские", "Домашние", "Традиционные", "Столовые" и другие. Теперь их можно делать только по ГОСТу, не по техническим условиям (ТУ).

АПК "Меленка-ОСТ" прежде изготавливал несколько видов пельменей с названиями из этого списка. Например, "Русские". Их рецептура практически соответствовала требованиям нового ГОСТа. Немного скорректировав ее, производитель сохранил продукт, который считается одной из визитных карточек комбината, — пельмени "Русские" под торговой маркой "Милуша".

Но были и другие пельмени с "гостовскими" названиями, которые бийская компания традиционно выпускала по ТУ. На предприятии решили не менять их рецептуру, ведь она уже полюбилась покупателям. К тому же, по мнению технологов комбината, по наработанному годами рецепту пельмени получаются вкуснее и качественнее.

Так, теперь в линейке "Большая кастрюля" пельмени "По-домашнему" называются "Классические", а "Домашние" из серии "4 сочных порции" стали именоваться "Пельмени с говядиной и свининой". Впрочем, переименование на вкусе и качестве продукции никак не отразилось.

Факт

АПК "Меленка-ОСТ" в 2017 году стал лауреатом конкурса "Лучший товар Алтая" и дипломантом конкурса "Лучший товар России". Эти награды коллективу предприятия принесли пельмени под торговыми марками "Большая кастрюля" и "4 сочных порции". В 2017 году бийский производитель полуфабрикатов не только обновил ассортимент своей продукции, но и пополнил его целым рядом новинок.

Манты "4 сочных порции".
Манты "4 сочных порции"

Манты "4 сочных порции"

В составе упаковки есть так называемая "антиприлипайка". Ее нужно положить на решетку мантоварки, сверху — сами полуфабрикаты. Даже без масла манты не прилипнут, а тесто не порвется и не выпустит сок, который делает их такими вкусными. Кроме того, после приготовления блюда с "антиприлипайкой" легче отмыть мантоварку, чем после обычных мантов.

Кроме того, линейка "4 сочных порции" в 2017 году пополнилась варениками.

Пельмени и хинкали "Алтайское раздолье".
Пельмени и хинкали "Алтайское раздолье"

Пельмени и хинкали "Алтайское раздолье"

Этот бренд завоевал любовь потребителей неизменным качеством и натуральным вкусом. Теперь же полуфабрикаты "Алтайское раздолье" продаются в новой экологичной упаковке. Бумажный пакет снаружи и полиэтиленовый внутри создают эффект термоса. Это позволяет пачке сохранять холод до двух часов. Яркая упаковка оформлена в мотивах этнических узоров Алтая.

Пельмени "Уральские традиции".
Пельмени "Уральские традиции"

"Уральские традиции"

Пельмени из трех видов мяса (свинина, говядина, баранина), приготовленные по ГОСТу. Яркая упаковка с "малахитовым" оформлением пачки не затеряется на прилавках. Изначально компания планировала продавать их только на Урале, но продукт оказался востребованным по всей стране.

Пельмени ТМ "Михеевские".
Пельмени ТМ "Михеевские"

Пельмени ТМ "Михеевские"

Новая линейка эконом-класса. В ней три вида пельменей:

  • "Деревенские" — нежные пельмени с говядиной и курочкой;
  • "Классические" — традиционный рецепт с говядиной и свининой;
  • "Сочные" — внутри каждого пельменя ароматный бульон.
Тыква "Алтайская кладовая".
Тыква "Алтайская кладовая"

Тыква "Алтайская кладовая"

В линейке замороженных овощей также произошло пополнение. Предприятие выпустило на рынок тыкву под торговой маркой "Алтайская кладовая". Она отлично подходит для каш и запекания, а грамотная шоковая заморозка позволяет донести до потребителя все витамины и другие полезные вещества.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров