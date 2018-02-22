Известный бийский производитель полуфабрикатов подвел итоги насыщенного 2017 года

Прошедший год для алтайского пищекомбината "Меленка-ОСТ" оказался результативным и богатым на события, результат которых обязательно увидят и ощутят партнеры и потребители. Компания стала выпускать пельмени по ГОСТу, обновила ассортимент и успешно подготовилась к работе по новой системе "Меркурий".
Тотальный контроль
С 1 января 2018 года АПК "Меленка-ОСТ" подключился к федеральной государственной информационной системе "Меркурий". Это аналог ЕГАИС, только для товаров животного происхождения. Каждое звено цепочки поставок от фермы до супермаркета теперь по закону должно оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде. Переход на такую систему — гарантированная защита от контрафакта.
На АПК "Меленка-ОСТ" готовиться к нововведению начали еще в мае, за восемь месяцев до "дня Х". Компания модернизировала собственную учетную систему и программное обеспечение. Теперь, когда на комбинат поступает сырье, в "Меркурии" делают соответствующую отметку с данными ВСД. Аналогичную процедуру совершают, когда предприятие отпускает готовую продукцию.
В компании подчеркивают: новация не отразилась на стоимости продукции.
уГОСТили
С 1 января 2017 года в России впервые начал действовать ГОСТ на пельмени. Документ четко закрепил состав полуфабрикатов под популярными названиями — "Русские", "Сибирские", "Домашние", "Традиционные", "Столовые" и другие. Теперь их можно делать только по ГОСТу, не по техническим условиям (ТУ).
АПК "Меленка-ОСТ" прежде изготавливал несколько видов пельменей с названиями из этого списка. Например, "Русские". Их рецептура практически соответствовала требованиям нового ГОСТа. Немного скорректировав ее, производитель сохранил продукт, который считается одной из визитных карточек комбината, — пельмени "Русские" под торговой маркой "Милуша".
Но были и другие пельмени с "гостовскими" названиями, которые бийская компания традиционно выпускала по ТУ. На предприятии решили не менять их рецептуру, ведь она уже полюбилась покупателям. К тому же, по мнению технологов комбината, по наработанному годами рецепту пельмени получаются вкуснее и качественнее.
Так, теперь в линейке "Большая кастрюля" пельмени "По-домашнему" называются "Классические", а "Домашние" из серии "4 сочных порции" стали именоваться "Пельмени с говядиной и свининой". Впрочем, переименование на вкусе и качестве продукции никак не отразилось.
Факт
АПК "Меленка-ОСТ" в 2017 году стал лауреатом конкурса "Лучший товар Алтая" и дипломантом конкурса "Лучший товар России". Эти награды коллективу предприятия принесли пельмени под торговыми марками "Большая кастрюля" и "4 сочных порции". В 2017 году бийский производитель полуфабрикатов не только обновил ассортимент своей продукции, но и пополнил его целым рядом новинок.
Манты "4 сочных порции"
В составе упаковки есть так называемая "антиприлипайка". Ее нужно положить на решетку мантоварки, сверху — сами полуфабрикаты. Даже без масла манты не прилипнут, а тесто не порвется и не выпустит сок, который делает их такими вкусными. Кроме того, после приготовления блюда с "антиприлипайкой" легче отмыть мантоварку, чем после обычных мантов.
Кроме того, линейка "4 сочных порции" в 2017 году пополнилась варениками.
Пельмени и хинкали "Алтайское раздолье"
Этот бренд завоевал любовь потребителей неизменным качеством и натуральным вкусом. Теперь же полуфабрикаты "Алтайское раздолье" продаются в новой экологичной упаковке. Бумажный пакет снаружи и полиэтиленовый внутри создают эффект термоса. Это позволяет пачке сохранять холод до двух часов. Яркая упаковка оформлена в мотивах этнических узоров Алтая.
"Уральские традиции"
Пельмени из трех видов мяса (свинина, говядина, баранина), приготовленные по ГОСТу. Яркая упаковка с "малахитовым" оформлением пачки не затеряется на прилавках. Изначально компания планировала продавать их только на Урале, но продукт оказался востребованным по всей стране.
Пельмени ТМ "Михеевские"
Новая линейка эконом-класса. В ней три вида пельменей:
- "Деревенские" — нежные пельмени с говядиной и курочкой;
- "Классические" — традиционный рецепт с говядиной и свининой;
- "Сочные" — внутри каждого пельменя ароматный бульон.
Тыква "Алтайская кладовая"
В линейке замороженных овощей также произошло пополнение. Предприятие выпустило на рынок тыкву под торговой маркой "Алтайская кладовая". Она отлично подходит для каш и запекания, а грамотная шоковая заморозка позволяет донести до потребителя все витамины и другие полезные вещества.