Известный бийский производитель полуфабрикатов подвел итоги насыщенного 2017 года

Алтайский пищекомбинат "Меленка-ОСТ". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайский пищекомбинат "Меленка-ОСТ". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как производят пельмени. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как производят пельмени. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как производят пельмени. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как производят пельмени. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как производят пельмени. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как производят пельмени. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайский пищекомбинат "Меленка-ОСТ". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Тотальный контроль

С 1 января 2018 года АПК "Меленка-ОСТ" подключился к федеральной государственной информационной системе "Меркурий". Это аналог ЕГАИС, только для товаров животного происхождения. Каждое звено цепочки поставок от фермы до супермаркета теперь по закону должно оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде. Переход на такую систему — гарантированная защита от контрафакта.

На АПК "Меленка-ОСТ" готовиться к нововведению начали еще в мае, за восемь месяцев до "дня Х". Компания модернизировала собственную учетную систему и программное обеспечение. Теперь, когда на комбинат поступает сырье, в "Меркурии" делают соответствующую отметку с данными ВСД. Аналогичную процедуру совершают, когда предприятие отпускает готовую продукцию.

В компании подчеркивают: новация не отразилась на стоимости продукции.

уГОСТили

С 1 января 2017 года в России впервые начал действовать ГОСТ на пельмени. Документ четко закрепил состав полуфабрикатов под популярными названиями — "Русские", "Сибирские", "Домашние", "Традиционные", "Столовые" и другие. Теперь их можно делать только по ГОСТу, не по техническим условиям (ТУ).

АПК "Меленка-ОСТ" прежде изготавливал несколько видов пельменей с названиями из этого списка. Например, "Русские". Их рецептура практически соответствовала требованиям нового ГОСТа. Немного скорректировав ее, производитель сохранил продукт, который считается одной из визитных карточек комбината, — пельмени "Русские" под торговой маркой "Милуша".

Но были и другие пельмени с "гостовскими" названиями, которые бийская компания традиционно выпускала по ТУ. На предприятии решили не менять их рецептуру, ведь она уже полюбилась покупателям. К тому же, по мнению технологов комбината, по наработанному годами рецепту пельмени получаются вкуснее и качественнее.

Так, теперь в линейке "Большая кастрюля" пельмени "По-домашнему" называются "Классические", а "Домашние" из серии "4 сочных порции" стали именоваться "Пельмени с говядиной и свининой". Впрочем, переименование на вкусе и качестве продукции никак не отразилось.

Факт

АПК "Меленка-ОСТ" в 2017 году стал лауреатом конкурса "Лучший товар Алтая" и дипломантом конкурса "Лучший товар России". Эти награды коллективу предприятия принесли пельмени под торговыми марками "Большая кастрюля" и "4 сочных порции". В 2017 году бийский производитель полуфабрикатов не только обновил ассортимент своей продукции, но и пополнил его целым рядом новинок.

Манты "4 сочных порции"

В составе упаковки есть так называемая "антиприлипайка". Ее нужно положить на решетку мантоварки, сверху — сами полуфабрикаты. Даже без масла манты не прилипнут, а тесто не порвется и не выпустит сок, который делает их такими вкусными. Кроме того, после приготовления блюда с "антиприлипайкой" легче отмыть мантоварку, чем после обычных мантов.

Кроме того, линейка "4 сочных порции" в 2017 году пополнилась варениками.

Пельмени и хинкали "Алтайское раздолье"

Этот бренд завоевал любовь потребителей неизменным качеством и натуральным вкусом. Теперь же полуфабрикаты "Алтайское раздолье" продаются в новой экологичной упаковке. Бумажный пакет снаружи и полиэтиленовый внутри создают эффект термоса. Это позволяет пачке сохранять холод до двух часов. Яркая упаковка оформлена в мотивах этнических узоров Алтая.

"Уральские традиции"

Пельмени из трех видов мяса (свинина, говядина, баранина), приготовленные по ГОСТу. Яркая упаковка с "малахитовым" оформлением пачки не затеряется на прилавках. Изначально компания планировала продавать их только на Урале, но продукт оказался востребованным по всей стране.

Пельмени ТМ "Михеевские"

Новая линейка эконом-класса. В ней три вида пельменей:

"Деревенские" — нежные пельмени с говядиной и курочкой;

"Классические" — традиционный рецепт с говядиной и свининой;

"Сочные" — внутри каждого пельменя ароматный бульон.

Тыква "Алтайская кладовая"

В линейке замороженных овощей также произошло пополнение. Предприятие выпустило на рынок тыкву под торговой маркой "Алтайская кладовая". Она отлично подходит для каш и запекания, а грамотная шоковая заморозка позволяет донести до потребителя все витамины и другие полезные вещества.