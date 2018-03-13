Известный бизнесмен подсказал человечеству, как пережить третью мировую войну

По его словам, "есть некоторая вероятность" того, что в скором времени на Земле вновь могут наступить "Средние века, в особенности если настанет третья мировая война", сообщает РИА Новости.

"Мы хотим иметь уверенность в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее и, возможно, сократить продолжительность Средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. В идеале — на Марсе, потому что Марс достаточно далек от Земли, и больше вероятность, что база на Марсе выживет (в случае войны), чем база на Луне", — сказал Маск, выступая на фестивале SXSW в Техасе.

Станции на Марсе и база на Луне "могут помочь вновь возродить жизнь на Земле", и важно организовать их "до возможной третьей мировой войны", уверен бизнесмен.

В сентябре 2017 года Маск заявил, что компания SpaceX разрабатывает новую многоцелевую ракету для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую, которые будут длиться менее часа. По его словам, для создания новой ракеты, получившей рабочее название BFR, используются все достижения компании.

Предполагается, что та же ракета будет использоваться для полетов на Марс и Луну. Ракета сначала должна будет достичь околоземной орбиты, где будет происходить дозаправка. Затем она продолжит путь до пункта назначения. В частности, технология позволит совершать полеты на Луну и обратно, чтобы создать базу на спутнике Земли.

Выступая на фестивале SXSW, глава SpaceX заявил, что космический корабль компании может приступить к краткосрочным полетам на Марс в первой половине 2019 года, при этом признав, что его прогнозы "часто оптимистичны", пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что на Марс компания планирует направить две грузовые миссии к 2022 году. За это время будет проведено исследование возможных технических проблем размещения на планете и поиск воды. Кроме того, будут установлены системы жизнеобеспечения, подачи энергии и добычи минеральных ресурсов для последующих миссий.

В сентябре 2017 года глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск заявил, что соперничество ведущих стран за лидерство в сфере развития искусственного интеллекта может привести к началу Третьей мировой войны. "Началось", — прокомментировал он высказывание Владимира Путина о том, что "властелином мира" станет тот, кто добьется превосходства в сфере создания интеллектуальных компьютерных систем.