К дню полиции. Будни и праздники алтайских полицейских

Сто лет назад 28 октября (10 ноября) 1917 года было подписано постановление "О рабочей милиции". С 1962 года этот день отмечается как профессиональный праздник, а с 1980 — как официальный. Так что в этом году у наших полицейских двойной юбилей: 100-летие со дня основания милиции и 55 лет празднику. Редакция altapress.ru поздравляет всех причастных к Дню сотрудника органов внутренних дел и публикует фотоподборку к этому празднику.

Лейтенант полиции. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Дежурство полиции. Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю. В Барнауле полиция "накрыла" подпольное казино. Фото: 22.mvd.ru. В Барнауле прошел строевой смотр сотрудников полиции. Фото: 22.mvd.ru. Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф. Полиция. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru Конная полиция патрулирует дачные поселки на Алтае. Фото: 22.mvd.ru. Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция. Кинологи. Фото: Михаил Хаустов. Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф. Полиция. Антитеррористическое учение. Фото: 22.mchs.gov.ru. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на Змеиногорском тракте в Барнауле. Фото: https://vk.com/barneos22. Следователь полиции. Фото: 22.мвд.рф. Полиция. Фото: Михаил Хаустов. Полиция. Фото: Михаил Хаустов. Полиция. Кража продуктов. Фото: 22.мвд.рф. Полиция. Фото: Михаил Хаустов. Строевой смотр сотрудников полиции. Фото: Алиса Дригина. Полиция в доме потерпевшей. Фото: 22.мвд.рф. Полиция, задержанный. Фото: 22.mvd.ru. Полиция. Фото: Михаил Хаустов. Полиция. Дежурная часть. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Полиция. Фото: Михаил Хаустов. Полиция. Фото: Михаил Хаустов. Дружинники всегда должны быть готовы к потоку негатива. Правонарушители часто не спешат подчиняться даже сотрудникам полиции. Фото из архива редакции.