К дню полиции. Будни и праздники алтайских полицейских

Сто лет назад 28 октября (10 ноября) 1917 года было подписано постановление "О рабочей милиции". С 1962 года этот день отмечается как профессиональный праздник, а с 1980 — как официальный. Так что в этом году у наших полицейских двойной юбилей: 100-летие со дня основания милиции и 55 лет празднику. Редакция altapress.ru поздравляет всех причастных к Дню сотрудника органов внутренних дел и публикует фотоподборку к этому празднику.
Лейтенант полиции. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Дежурство полиции. Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В Барнауле полиция "накрыла" подпольное казино. Фото: 22.mvd.ru.
В Барнауле прошел строевой смотр сотрудников полиции. Фото: 22.mvd.ru.
Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru
Конная полиция патрулирует дачные поселки на Алтае. Фото: 22.mvd.ru.
Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция. Кинологи. Фото: Михаил Хаустов.
Полиция, изготовление оружия. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция. Антитеррористическое учение. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция на Змеиногорском тракте в Барнауле. Фото: https://vk.com/barneos22.
Следователь полиции. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция. Фото: Михаил Хаустов.
Полиция. Фото: Михаил Хаустов.
Полиция. Кража продуктов. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция. Фото: Михаил Хаустов.
Строевой смотр сотрудников полиции. Фото: Алиса Дригина.
Полиция в доме потерпевшей. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция, задержанный. Фото: 22.mvd.ru.
Полиция. Фото: Михаил Хаустов.
Полиция. Дежурная часть. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Полиция. Фото: Михаил Хаустов.
Полиция. Фото: Михаил Хаустов.
Дружинники всегда должны быть готовы к потоку негатива. Правонарушители часто не спешат подчиняться даже сотрудникам полиции. Фото из архива редакции.
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