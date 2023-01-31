К 80-летию Сталинградской битвы в АГАУ создали лонгрид о преподавателях, участвовавших в сражении

В Алтайском аграрном университете (АГАУ) создали лонгрид о преподавателях, участвовавших в Сталинградской битве. Его приурочили к 80-й годовщине победы в сражении, сообщают в пресс-службе вуза.

Лонгрид подготовили студенты АГАУ вместе с доцентом кафедры физического воспитания Александром Кокшаровым.

«Сталинградская битва завершилась блестящей победой советских Вооруженных Сил. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом», — рассказывает руководитель Музея истории АГАУ Максим Колокольцев.

Последние части 6-й германской армии генерала Паулюса капитулировали в Сталинграде 2 февраля 1943 года. Это день окончания битвы, начавшейся 17 июля 1942-го.

Проект включает в себя фотографии и биографию Давида Сокольского. В составе 593-го стрелкового полка 131-й стрелковой дивизии он участвовал в боевых операциях на Сталинградском и Ленинградском фронтах. Его назначили заместителем политрука роты, а затем инструктором политотдела дивизии. Устроился на работу в университет в 1946-м. В 1949—1958 годах был деканом агрономического факультета, а с 1962-го — заведующим кафедрой растениеводства, селекции и семеноводства.

Кроме того, есть информация о Михаиле Карначеве, воевавшем на Волге, Дону, Украине и в Чехословакии. Он генерал-майор в отставке. В 1955 году возглавил работу военной кафедры АСХИ (прежнее название Алтайского аграрного университета. — Прим. ред.)

Также представлены фото Ивана Канакова, которого после курсов комиссаров направили в штаб 155-й танковой бригады на Сталинградский фронт.

Прошел путь от Сталинграда до Берлина. С 1946 года работал старшим преподавателем кафедры истории КПСС и научного коммунизма АСХИ.

Последние части 6-й германской армии генерала Паулюса капитулировали 2 февраля 1943 года. Это день окончания Сталинградской битвы.

Ссылка на лонгрид.