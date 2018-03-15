Качественная вода. Как ее получить дома?

Для решения проблемы питьевой воды обычно используются несколько способов.

Бытовые фильтры. Водопроводная вода, проходя через один или несколько фильтрующих элементов, очищается от различных примесей, хлора, механических взвесей. Однако этот простотой и относительно недорогой способ очистки имеет свои особенности.

Например, сорбционные фильтры могут накапливать загрязнения из воды, а потом возвращать их в питьевую воду. Поэтому так важно вовремя менять картриджи. Кроме того, фильтры не справляются с хлорорганическими соединениями – известными канцерогенами в воде. И в конце концов, даже самые лучшие фильтры, дают всего лишь очищенную водопроводную воду, которая не сравнится по составу и качеству с водой высшей категории качества из артезианской скважины.

Бутилированная вода. Вариант для тех, кто хочет пить действительно чистую и полезную, а не очищенную, воду. Такая вода совершенно безопасна, потому что проходит многоступенчатую очистку с помощью мощных промышленных фильтров, а также дезинфицируется УФ-лучами и озоном. Бутилированная вода гарантированно убережет от ротавирусных и других инфекций, которые часто возникают весной от некачественной воды. По своему составу бутилированная вода полезна: она содержит все необходимые для организма минералы (кальций, магний, калий и др), и зачастую дополнительно обогащена полезными микронутриентами – йодом, фтором и селеном.

Для разбора бутилированной воды удобно использовать кулер с нагревом и охлаждением. У жителей Алтайского края есть прекрасная возможность пить чистую, а не очищенную воду, и купить настольный кулер этой весной за 2990 рублей.

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