Чеченская школьница получила iPhone X от Кадырова за стихотворение о Путине

Чеченская школьница Хеда Ибахиева получила от главы Чечни Рамзана Кадырова iPhone X за лучшее стихотворение о Владимире Путине. Об этом лидер Чечни сообщил в своем Instagram.
Девочка учится в третьем классе школы села Бено-Юрт в Надтеречном районе республики. "Хеди еще маленькая, но она любит стихи, пишет их, прекрасно читает!", — написал глава Чечни.
iPhone X Рамзану Кадырову подарила чеченская команда КВН. Лидер республики решил не становиться объектом их шуток по этому поводу и передарить смартфон талантливому стихотворцу, который посвятит строки президенту России. Для этого он объявил конкурс в Instagram и сам подвел его итоги.
Воскресным вечером сообщаю ещё одну приятную новость! Коллектив министерства по делам молодёжи ЧР во главе с дорогим БРАТОМ @isa_k669ra Исой Ибрагимовым вручил цветы и IPhone-X победительнице конкурса стихов о Президенте России Владимире Путине. Как я ранее сообщил, им стала юная жительница села Бено-Юрт Надтеречного района ЧР Хеда Ибахиева. Она учится в третьем классе местной школы N7. Поздравить Хеди вышли все участники конкурсной комиссии и представители молодежных организаций. Хеди ещё маленькая, но она любит стихи, пишет их, прекрасно читает! Я ещё раз поздравляю Хеди, благодарю всех, кто трудился в конкурсной комиссии! Хочу напомнить, что наша команда КВН решила подарить мне iPhone-X. Мы договорились, что его обладателем станет тот, кто победит в конкурсе стихов о Владимире Владимировиче. Искренне благодарю всех, кто принял в нём участие! #Кадыров #Россия #Чечня #Путин
Продажи нового iPhone X стартовали в России 3 ноября. Стоимость iPhone X начинается от 79,99 тыс. рублей, самая дорогая версия с памятью 256 Гб оценивается в 91,99 тыс. рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.