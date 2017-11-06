Чеченская школьница получила iPhone X от Кадырова за стихотворение о Путине

Девочка учится в третьем классе школы села Бено-Юрт в Надтеречном районе республики. "Хеди еще маленькая, но она любит стихи, пишет их, прекрасно читает!", — написал глава Чечни.

#Repost @ibakhievamaryam (@get_repost) #НашПрезидентПутин #Деньнародногоединства Публикация от Бекхан Султанович Хасиев (@adm_grozrayon) Ноя 5 2017 в 10:53 PST

iPhone X Рамзану Кадырову подарила чеченская команда КВН. Лидер республики решил не становиться объектом их шуток по этому поводу и передарить смартфон талантливому стихотворцу, который посвятит строки президенту России. Для этого он объявил конкурс в Instagram и сам подвел его итоги.

Продажи нового iPhone X стартовали в России 3 ноября. Стоимость iPhone X начинается от 79,99 тыс. рублей, самая дорогая версия с памятью 256 Гб оценивается в 91,99 тыс. рублей.