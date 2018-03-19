Кафе "Manhattan-pizza" дарит пиццу.

Пицца-еда не простая, а любимая всеми детьми и многими взрослыми. А от бесплатной пиццы не откажется даже тот, кто подсчитывает калории в своём весеннем рационе. Сейчас на кону пицца с сырным бортиком. Внутри бортика нежный сыр Моцарелла, который тянется и превращает краешек пиццы в дополнительное лакомство.
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Конкурс репостов продлится до 30 марта 2018 года, чтобы 1 апреля можно было себе и близким поднять настроение пиццей от Манхеттен-пицца.
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Кроме традиционной американской пиццы на пышном тесте и итальянской пиццы на тонком хрустящем тесте, можно заказать и итальянскую пиццу с сырным бортиком. На сегодняшний день в меню представлено 3 таких пиццы:
- Рикко с сырным бортиком. Состав: колбаса Пепперони, охотничьи колбаски, томаты, маслины, сыр Моцарелла, пицца-соус.
- Палермо с сырным бортиком. Состав: бекон, карбонат, томаты, болгарский перец, сыр Моцарелла, пицца-соус.
- Пепперони с сырным бортиком. Состав: сырокопчёная колбаса Пепперони, шампиньоны маринованные, сыр Моцарелла, пицца-соус.
Вес такой пиццы 680 гр, стоимость всего 380 рублей.
Пицца с сырным бортиком появилась во всех барнаульских кафе Manhattan-pizza. Можно также заказать доставку пиццы с сырным бортиком по телефону 22-66-22 или на сайте www.manhattan-pizza.ru
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