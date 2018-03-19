Кафе "Manhattan-pizza" дарит пиццу. Фото: архив кафе Manhattan-pizza. Кафе "Manhattan-pizza" дарит пиццу. Фото: архив кафе Manhattan-pizza. Кафе "Manhattan-pizza" дарит пиццу. Фото: архив кафе Manhattan-pizza. Кафе "Manhattan-pizza" дарит пиццу. Фото: архив кафе Manhattan-pizza. Кафе "Manhattan-pizza" дарит пиццу. Фото: архив кафе Manhattan-pizza.

Участвуйте в конкурсе в группе ВКонтакте Манхеттен-пицца

Конкурс репостов продлится до 30 марта 2018 года, чтобы 1 апреля можно было себе и близким поднять настроение пиццей от Манхеттен-пицца.

А если не хочется ждать, заказывайте доставку уже сейчас.

Кроме традиционной американской пиццы на пышном тесте и итальянской пиццы на тонком хрустящем тесте, можно заказать и итальянскую пиццу с сырным бортиком. На сегодняшний день в меню представлено 3 таких пиццы:

Рикко с сырным бортиком. Состав: колбаса Пепперони, охотничьи колбаски, томаты, маслины, сыр Моцарелла, пицца-соус.

Палермо с сырным бортиком. Состав: бекон, карбонат, томаты, болгарский перец, сыр Моцарелла, пицца-соус.

Пепперони с сырным бортиком. Состав: сырокопчёная колбаса Пепперони, шампиньоны маринованные, сыр Моцарелла, пицца-соус.

Вес такой пиццы 680 гр, стоимость всего 380 рублей.

Пицца с сырным бортиком появилась во всех барнаульских кафе Manhattan-pizza. Можно также заказать доставку пиццы с сырным бортиком по телефону 22-66-22 или на сайте www.manhattan-pizza.ru

Все условия и подробности розыгрыша смотрите здесь.



