Как Алтайский край подготовился к выборам президента

По данным избирательной комиссии Алтайского края, 1 860 508 жителей региона имеют право 18 марта проголосовать за своих кандидатов на пост главы государства. На проведение выборов край получил 254,3 млн руб.
"В легитимности итогов выборов заинтересована не только власть, но прежде всего жители края. От того, как пройдут выборы на Алтае, зависит отношение федеральной власти к социально-экономическим проектам, которые реализуются на территории региона. В частности, по развитию туристических кластеров, перепрофилированию моногородов и поддержке агропромышленного комплекса", — отмечает "Клуб регионов".
В начале марта в Барнауле состоялся форум "Общественное наблюдение на выборах Президента Российской Федерации". В его работе приняли участие активисты общественных организаций, представители политических партий, а также секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.
18 марта активисты будут наблюдать за выборами на всех избирательных участках. Всего участков – 1831.
В этом году право направлять наблюдателей на избирательные участки получили политически нейтральные представители гражданского общества. В Алтайском крае квалифицированных наблюдателей стала готовить региональная Общественная палата. "На сегодняшний день откликнулись и выразили готовность выступить в день выборов в качестве наблюдателей несколько тысяч человек. На ряде участков будут попеременно работать по нескольку человек", – сообщила заместитель председателя краевой Общественной палаты Татьяна Егорова.
Накануне выборов была проведена серьезная работа по корректировке списков избирателей: вычищены все "мертвые души". Сами выборы будут проходить в условиях открытости и средств независимого контроля.
Как сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова, на участках будут использоваться КОИБы, технологии QR-кодирования при изготовлении протоколов об итогах голосования, а также вестись видеонаблюдение с прямой трансляцией в сети "Интернет". Технические новинки должны максимально исключить при голосовании субъективный фактор.
Ирина Акимова,
председатель крайизбиркома Ирина Акимова:
— Сделан беспрецедентный шаг в сторону совершенствования демократической процедуры обеспечения максимальной открытости и прозрачности деятельности организаторов выборов. Сегодня в обществе существует серьезный запрос на осуществление гражданского контроля в отношении хода избирательной кампании, хода голосования, результатов выборов.
С 24 февраля в Алтайском крае работают представители Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Айжан Дуйсембаева (Республика Казахстан) и Кристоф Видеманн (Германия). Они посетили территориальные комиссии Барнаула, Павловска, Бийска и ряда других населенных пунктов, где изучили механизм включения избирателей в список по месту нахождения. Также они приняли участие в совещании по вопросам обеспечения безопасности выборов с сотрудниками правоохранительных органов. Международные наблюдатели будут работать в крае и после дня голосования, вплоть до окончания подведения итогов выборов.
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