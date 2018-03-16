Как Алтайский край подготовился к выборам президента

"В легитимности итогов выборов заинтересована не только власть, но прежде всего жители края. От того, как пройдут выборы на Алтае, зависит отношение федеральной власти к социально-экономическим проектам, которые реализуются на территории региона. В частности, по развитию туристических кластеров, перепрофилированию моногородов и поддержке агропромышленного комплекса", — отмечает "Клуб регионов".

В начале марта в Барнауле состоялся форум "Общественное наблюдение на выборах Президента Российской Федерации". В его работе приняли участие активисты общественных организаций, представители политических партий, а также секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

18 марта активисты будут наблюдать за выборами на всех избирательных участках. Всего участков – 1831.

В этом году право направлять наблюдателей на избирательные участки получили политически нейтральные представители гражданского общества. В Алтайском крае квалифицированных наблюдателей стала готовить региональная Общественная палата. "На сегодняшний день откликнулись и выразили готовность выступить в день выборов в качестве наблюдателей несколько тысяч человек. На ряде участков будут попеременно работать по нескольку человек", – сообщила заместитель председателя краевой Общественной палаты Татьяна Егорова.

Накануне выборов была проведена серьезная работа по корректировке списков избирателей: вычищены все "мертвые души". Сами выборы будут проходить в условиях открытости и средств независимого контроля.

Как сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова, на участках будут использоваться КОИБы, технологии QR-кодирования при изготовлении протоколов об итогах голосования, а также вестись видеонаблюдение с прямой трансляцией в сети "Интернет". Технические новинки должны максимально исключить при голосовании субъективный фактор.

Ирина Акимова,

председатель крайизбиркома Ирина Акимова:

— Сделан беспрецедентный шаг в сторону совершенствования демократической процедуры обеспечения максимальной открытости и прозрачности деятельности организаторов выборов. Сегодня в обществе существует серьезный запрос на осуществление гражданского контроля в отношении хода избирательной кампании, хода голосования, результатов выборов.

С 24 февраля в Алтайском крае работают представители Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Айжан Дуйсембаева (Республика Казахстан) и Кристоф Видеманн (Германия). Они посетили территориальные комиссии Барнаула, Павловска, Бийска и ряда других населенных пунктов, где изучили механизм включения избирателей в список по месту нахождения. Также они приняли участие в совещании по вопросам обеспечения безопасности выборов с сотрудниками правоохранительных органов. Международные наблюдатели будут работать в крае и после дня голосования, вплоть до окончания подведения итогов выборов.