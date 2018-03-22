Как алтайский ягодный чай поможет приготовиться к весне

В этой серии собраны все самые полезные ягоды - брусника, вишня, черноплодная рябина, калина, черная смородина, клюква.

Известно, что, например, брусничный чай - одно из эффективных противовоспалительных средств, калина - полезна для сердечно-сосудистой системы, черноплодка придает бодрости, а клюква поддерживает иммунитет, и особенно нужна в период весенних простуд.

В чаи на основе этих ягод для большего эффекта добавляют молодые побеги черники, цветы гибискуса и ромашки, мяту, боярышник, чабрец и другие травы, способные придать неповторимый вкус, аромат и пользу.

Также в состав напитков входят листья стевии, которые оттеняют чай сладковатым вкусом, благодаря чему вы можете не использовать вредный сахар.

Всю продукцию под маркой AVEO компания "АЛСУ" изготавливает из высококачественного сырья Горного Алтая и Сибири. Это натуральный продукт без консервантов, красителей и ароматизаторов.

В производстве сочетают старинные рецепты и новейшие технологии производства, чтобы природное богатство было максимально полезным для человека.

Чаи "Ягода Сибири" продаются в удобных упаковках по 20 фильтр-пакетиков с ярлыком.

БАД не является лекарственным средством