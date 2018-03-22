Как алтайский ягодный чай поможет приготовиться к весне

Сегодня, 10:00.
Потребитель

Весной организм требует обновления и омоложения. Чтобы помочь себе пережить авитаминоз и встретить весну здоровым и счастливым, достаточно зайти в аптеку - чаи "Ягода Сибири" под торговой маркой AVEO способны творить чудеса.

Травяной чай.
Травяной чай. Фото: Архив компании AVEO.

В этой серии собраны все самые полезные ягоды - брусника, вишня, черноплодная рябина, калина, черная смородина, клюква.

Чай с черноплодкой.
Чай с черноплодкой

Известно, что, например, брусничный чай - одно из эффективных противовоспалительных средств, калина - полезна для сердечно-сосудистой системы, черноплодка придает бодрости, а клюква поддерживает иммунитет, и особенно нужна в период весенних простуд.

Чай с черной смородиной.
Чай с черной смородиной

В чаи на основе этих ягод для большего эффекта добавляют молодые побеги черники, цветы гибискуса и ромашки, мяту, боярышник, чабрец и другие травы, способные придать неповторимый вкус, аромат и пользу.

Чай с клюквой.
Чай с клюквой

Также в состав напитков входят листья стевии, которые оттеняют чай сладковатым вкусом, благодаря чему вы можете не использовать вредный сахар.

Чай с калиной.
Чай с калиной

Всю продукцию под маркой AVEO компания "АЛСУ" изготавливает из высококачественного сырья Горного Алтая и Сибири. Это натуральный продукт без консервантов, красителей и ароматизаторов.

Чай с вишней.
Чай с вишней

В производстве сочетают старинные рецепты и новейшие технологии производства, чтобы природное богатство было максимально полезным для человека.

Чай с брусникой.
Чай с брусникой

Чаи "Ягода Сибири" продаются в удобных упаковках по 20 фильтр-пакетиков с ярлыком.

БАД не является лекарственным средством

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