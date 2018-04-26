Как алтайское село Лосиха дождалось подключения к сотовой связи

Еще в начале 2018 года в селе Лосиха (Косихинский район) не было сотовой связи. Не было совсем. Жители ловили едва доходившие до них сети некоторых операторов, как в сложном квесте. Кто-то подвешивал мобильник над окном, кто-то над холодильником — лучшие места определяли опытным путем.
А многие — только представьте — чтобы позвонить по мобильному специально ходили в центр села, к зданию местной администрации. Якобы там сигнал был самым лучшим. То есть чаще он там был. Но иногда и отсутствовал. Не связь, а лотерея: повезет — не повезет.
Интернет как бы есть
Об огромных возможностях интернета сельчане в Лосихе только мечтали. У них, конечно, есть один проводной провайдер. Но скорость, на которую можно рассчитывать, всего 250 Кбит/с. Такая была в Барнауле, когда интернет только-только появился и к нему подключались по модемам. А стоит эта услуга на селе примерно как полноценный скоростной тариф в городе.
Оксана Гавриличева,
заместитель главы администрации Лосихинского сельсовета:
- Школа, пожарная часть, детский сад, ФАП, администрация — все компьютеризировано. Бухгалтерские программы работают через интернет. Из-за низкой скорости доступа в сеть, наши бухгалтеры могли одну операцию делать по несколько дней. И другого выхода у них не было. Это настоящая мука.
Вопрос о подключении к сотовой связи поднимался на сельских сходах в Лосихе с середины нулевых и входил в число самых важных. Но операторы все не приходили — по экономическим причинам.
Оксана Гавриличева,
заместитель главы администрации Лосихинского сельсовета:
- Наше село не маленькое, у нас 926 жителей. Есть деревни намного меньше, но у них сотовая связь работает. Нам же не повезло из-за географического положения. Мы находимся на границе Косихинского района. Сигнал из райцентра до нас не доходит, а ставить оборудование только ради нашего села операторам не выгодно.
Теперь в зоне доступа
В 2018 году все изменилось. Теперь он, скорее всего, войдет в длинную историю Лосихи (она была основана в 1763 году) как один из поворотных. Село попало в проект "МегаФона" по организации сотовой связи и мобильного интернета 3G в малых и удаленных населенных пунктах Алтайского края.
В середине апреля команда сотрудников оператора поехала в Лосиху, чтобы подключить первых абонентов. Жители собралось у здания администрации к десяти утра. Cвязисты задержались на пару часов — дорога до села оказалась едва проходимой. Из-за грязи, весенних луж и ручьев она практически исчезла. А люди не уходили, продолжали ждать.
В числе первых мобильных абонентов в Лосихе оказался сельский врач Валерий Витвинчук. Он говорит, что работать в медицине без доступа в интернет сейчас практически невозможно.
Валерий Витвинчук,
врач из Лосихи:
- Еще в 2000 году я проходил обучение в Барнауле. И уже тогда нам говорили, что в современных условиях врач не может работать без компьютера и интернета. С тех пор уже 18 лет прошло. Объем информации в здравоохранении удваивается каждые 3-5 лет. Наименований препаратов, которые выпускает, фармотрасль более 40 тысяч. Запомнить их все невозможно. Интернет дает возможность находить справочную информацию, общаться с коллегами. А наличие сотовой связи — это вопрос доступности врача. Я ведь не сижу постоянно у домашнего телефона. Теперь меня будет намного проще вызвать, когда срочно потребуется помощь.
Перед подключением к "МегаФону" доктор поинтересовался, на какую скорость интернета можно рассчитывать. Замеры скорости прямо на месте показали — 4-10 Мбит/с. По сравнению с 250 Кбит/с эти и без того достойные цифры выглядели впечатляюще.
Обрадовался появлению мобильной связи и директор дома культуры Сергей Недосейкин. Теперь "минусовки", сценарии для праздников можно скачивать в один клик.
Сергей Недосейкин,
директор дома культуры в Лосихе:
- Я часто езжу на выступления. Когда говоришь, что у нас нет мобильной связи, люди воспринимают это как дикость. Сейчас многое станет проще.
Социальный проект
Директор алтайского отделения "МегаФона" Валерий Казаченко, говорит, что организацию мобильной связи в деревнях вроде Лосихи можно назвать благотворительностью или социальным проектом. Инвестиции там будут окупаться десятилетиями. Тем не менее компания идет на это, понимая всю значимость сотовой связи в современном мире.
Чтобы сократить затраты на оборудование в Лосихе "МегаФон" применил необычное техническое решение, при этом качество связи совсем не пострадало.
Евгений Елисеев,
менеджер по развитию сети Алтайского отделения "МегаФона":
- Традиционно для сетей 3G в России применяют диапазон частот 2,1 ГГц, и сеть "МегаФона" здесь не исключение. Но в Лосихе мы первыми в Сибири использовали новый подход – использовали частоты, на которых работает привычный стандарт GSM. За счет этого удалось достичь и высоких скоростей мобильного Интернета, и значительно увеличить зону покрытия. Потому что в этом диапазоне радиоволны распространяются намного дальше – самое то для села.
В правительстве Алтайского края позитивно оценивают проект "МегаФона" и надеются, что его примеру последуют другие операторы. Власти готовы оказывать им содействие.
Максим Герасимюк,
начальник Алтайкомсвязи:
- Проект позволяет охватить качественной связью те населенные пункты, где численность жителей превосходит 500 человек, но не достигает 1 тысячи. Они не попадают в госпрограмму "Устранение цифрового неравенства" и не всегда привлекательны для компаний. Отметим, что "МегаФон" ломает этот стереотип.
Многие жители Лосихи приходили за "симками" с кнопочными телефонами — даже они были нужны им только на выездах, а в смартфонах и вовсе не было надобности. Оксана Гавриличева говорит, что некоторые пенсионеры в селе до сих пор не умеют пользоваться сотовой связью, но теперь у них есть причина научиться.
Оксана Гавриличева,
заместитель главы администрации Лосихинского сельсовета:
- Несмотря на то, что мы живем в глубинке, мы современные люди и не чувствуем себя какими-то особенными. Сотовая связь нам была очень нужна, потому что мы хотели быть обычными людьми.
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