Торговый дом "Наладчик" 10 лет успешно реализует крупы, муку и бакалею

— Егор Валерьевич, расскажите, как появилось предприятие Торговый дом "Наладчик"?

— За 30 лет Бийский крупяной комбинат "Наладчик" вырос из небольшого завода по переработке зерна в один из крупнейших комбинатов Сибири. В 2007 году было принято решение открыть представительство в Барнауле. Сейчас у нас четкое разграничение полномочий: Бийск занимается производством круп, Барнаул закупает сырье и реализует продукцию.

Алтай – аграрный край, нам необходимо ценить его ресурсы и уметь ими грамотно распоряжаться. Ведь, если задуматься, наш край кормит своей продукцией большую часть страны.

— А почему вы выбрали именно Барнаул?

— С одной стороны, проще найти специалиста с высокой квалификацией. В Бийске, как и в любом другом городе периферии края, мы столкнулись с острой нехваткой работников, владеющих навыком продаж и хорошим знанием рынка. Рынок зерна очень живой, это своего рода биржа, играть на которой довольно сложно. С другой стороны, всегда приятно приглашать клиентов в светлый офис в центре столицы края, чем на шумное производство.

— Торговый дом "Наладчик" отметил первый юбилей, почему Барнаул начал узнавать о вас только в этом году?

— Изначально нашей целью было занять устойчивую позицию на российском рынке. В 2016 году мы смогли заявить, что этой цели мы добились и сейчас входим в число ведущих поставщиков на территории России и стран СНГ.

На данный момент нас привлекает рынок Алтайского края и Барнаула в частности. Мы хотим предоставить жителям столицы и края возможность приобретать качественный продукт по низкой цене. В качестве примера, на 1000 рублей вы можете закупить у нас круп, муки, масла,сахара, макарон и прочего для всей семьи на пару месяцев, что в условиях кризиса очень выгодно. Помните гречку по 18 рублей за кило в магазине? А мы по этой цене сейчас продаем в розницу.

Для кондитерских, кафе, пекарен, производителей у нас выгодные условия с отсрочкой платежа, доставкой, своими грузчиками и возможностью работать в одно окно. Теперь не нужно звонить одному поставщику по муке, другому по сахару, третьему по маслу, соли и т.д., мы привезем все, что нужно, высокого качества и по выгодной цене.

Естественно, чтобы реализовать все перечисленное выше, нужно пройти долгий этап подготовки. Для этих целей мы построили большую базу, на которой разместился как офис продаж, так и склады на 10000 тонн продукции, отстроили работу закупа и создали собственную транспортно-логистическую компанию (ТК "Наладчик") .

Мы старались выстроить дело так, чтобы было удобно всем и покупателям, и поставщикам. И, мне кажется, что с поставленной целью мы справились на все 100.