Как двухлетняя путешественница из Барнаула объехала 38 стран

Алексею Котельникову 50 лет, 30 из которых он путешествует по всему земному шару. Заслуженный путешественник России и мастер спорта по туризму посетил более 150 стран. Для поездок он выбирает места, где не встретишь обычных туристов.

Когда у Алексея и Ольги появилась дочь, встал вопрос: как совместить приключения с жизнью младенца. "Когда у тебя рождается ребенок, есть выбор: либо подстроиться под него и выпасть из жизни на несколько лет, либо подстроить его под себя", — говорит Котельников. Для этих родителей выбор был очевиден.

Путешествия Виктории Котельниковой. Фото: Фото из семейного архива Алексея Котельникова и Ольги Долматовой. Путешествия Виктории Котельниковой. Фото: Фото из семейного архива Алексея Котельникова и Ольги Долматовой. Заполярье. Путешествие по Лене. Фото: Фото из семейного архива Алексея Котельникова и Ольги Долматовой. В метро Тайваня. Фото: Фото из семейного архива Алексея Котельникова и Ольги Долматовой. Нацпарк секвойи, США. Фото: Фото из семейного архива Алексея Котельникова и Ольги Долматовой. Путешествия Виктории Котельниковой. Фото: Фото из семейного архива Алексея Котельникова и Ольги Долматовой. 8 марта на берегу Телецкого озера.Поселок Яйлю. Фото: Фото из семейного архива Алексея Котельникова и Ольги Долматовой.

Чем младше— тем проще

Первое заграничное путешествие Вики было по Сингапуру, Таиланду, Вьетнаму, Корее и Японии. Девочке исполнилось 7 месяцев и это было самое беспроблемное время по мнению родителей. "Ты делаешь, что захочешь. Единственное, нужно повсюду носить с собой переноску, в которой сидит ребенок", — говорит Алексей Котельников.

К году Вика стала "качать права" и меньше спать, к двум — могла прыгнуть в бассейн, не умея плавать. Потом научилась выражать свои желания словами и на палубе круизного лайнера заявляла: "Не буду тут ходить, мне дует!"

Big trip в Индию

Одним из самых экстремальных путешествий стала трехмесячная поездка в Индию. Вике тогда было чуть больше года. До страны добирались полтора месяца: поездом Барнаул—Москва, дальше — по странам Европы до порта Савона в Италии. Оттуда на корабле до Гоа с остановками в портах Греции, Израиля, Мальдив и др. По Индии передвигались на поездах, джипах и автобусах.

Ольга Долматова:

— Индийские поезда — то место, где страшно находиться в принципе, а с ребенком тем более. Нельзя вставать на пол, бегать, трогать руками. Вообще все нельзя, иначе подхватишь инфекцию.

Справлялись просто: ограничивали пространство пеленками, одеялами, брали влажные салфетки и все вычищали, дезинфицировали, протирали руки и только потом отпускали девочку лазить.

Котельниковы редко задерживались в одном месте больше трех дней. Почти всегда переезжали, преодолевая по 100-200 км в день. Можно было проезжать и больше, но с ребенком это сложнее. Приходилось учитывать ее потребности на еду, сон и активность.

Останавливались в основном в гостиницах. В номерах всегда стелили свое постельное белье и делали уборку. Редко попадались места, где можно ходить босиком.

Ольга говорит, что сейчас с Викой было бы сложно перемещаться по тому маршруту, потому что ей все интересно и хочется потрогать.

Электроплитка на все случаи жизни

Алексей Котельников:

— В Индии с едой было отвратительно. Мы взяли с собой плитку и готовили сами, потому что есть то, что там дают, невозможно и опасно. Все кисло, остро и напичкано пряностями, которые взрослый-то организм отказывается принимать, не говоря о ребенке.

Семья специально выбирала штаты северо-востока — Трипура, Мегхалая, Нагаленд. В них прохладнее, а Вика не любит находиться на жаре. Оказалось, что там можно найти более-менее съедобные продукты. Там нет магазинов в нашем представлении. В ларьках есть снеки, батончики и кофе "три в одном". Мяса очень мало. Яйца, разную растительность продают на улице с деревянных тележек. За 100 рублей можно купить пакет овощей: капусту, картошку, горошек, фасоль, дайкон, редис.

Ольга Долматова:

— Воду, которая идет из-под крана, пить нельзя. Это верный путь к заразе. Тем более если ты знаешь, что она из Ганга, в Варанасе например. Ты видишь, как там трупы плавают и потом ее тебе же подают пить. Поэтому даже купленную воду кипятишь как минимум 5 минут.

В музей во время обеденного сна

На первый взгляд, в развитых странах все должно быть намного проще и удобнее. Но и здесь есть свои особенности. К примеру, в США были проблемы с местными законами и желанием ребенка сходить в туалет.

Ольга Долматова:

— Мы всегда возили с собой детский горшок. Но в Америке ты не можешь вылить его содержимое под кустик, носишь с собой. Поэтому как только мы заходили в парк, я искала на карте не интересные места, а, в первую очередь, туалет и фонтанчики.

В парках делают замечания, если у ребенка видно часть спины и попы — это ущемляет его права. По городу запрещено гулять с ребенком после 10 вечера, чтобы не нарушить его право на отдых. По этой же причине нельзя заходить в трамвайчик со спящим ребенком на руках. Малыш должен поспать в тишине, а потом уже кататься в транспорте.

В Венеции не было пандусов, и коляску приходилось в прямом смысле переносить на руках.

В США и Австралии все время говорили, чтобы ребенок был пристегнут в коляске, а коляска — к автобусу во время движения.

В Новом Орлеане барнаульцы долго не могли понять, почему афроамериканцы при виде семей с детьми постоянно что-то прятали за спину. Потом выяснили, что это были сигареты. У них есть закон: если дым от марихуаны или обычных сигарет попадет на ребенка, то родители имеют право подать в суд.

Алексей Котельников:

— На границе Австралии или Новой Зеландии предупреждают: если ты закричишь на ребенка во время таможенного контроля, то во въезде в страну откажут. Если дашь подзатыльник — ребенка могут забрать.

Оцените свои силы

Прежде чем решиться на путешествие с ребенком, Ольга и Алексей советуют хорошо подумать. Оба родителя должны хотеть взять ребенка в поездку, уточняет Ольга.

Если раньше в поездке Алексей и Ольга могли обойтись одним рюкзаком с вещами, то теперь нужно брать с собой целый арсенал: сумка игрушками, одеждой, отдельно — с едой. Плюс горшок, эргорюкзак (когда Вика была поменьше) и коляска.

Без дочери они могли бы проезжать большее расстояние на любом транспорте и в любых условиях: в салоне или на крыше, под солнцем. С ребенком уже так не поедешь, потому что его можно простудить или перегреть на солнце.

Алексей Котельников:

— С гостиницами также. Если одному тебе по-барабану, где уснуть, то с ребенком тебе как минимум нужна вода, чтобы все мыть и стирать.

Чем хороши путешествия с ребенком по мнению Котельниковых?

ребенок всегда рядом

развивается, видит людей разных национальностей

видит разных животных, в том числе экзотических

купается в море

испытывает новые ощущения

общается с детьми, которые говорят на разных языках

Что обязательно брать в путешествие с ребенком?

Ольга Долматова:

— Список обязательных вещей зависит от страны. Всегда берем с собой мирамистин, капли для носа, лекарства от расстройства желудка, обеззараживатель для рук. От простуды уходят все лекарства, виной всему кондиционеры. В Индии мы обращались в лазарет и аптеки. Там названия лекарств не совпадают с нашими. Поэтому находили название действующего вещества, переводили. Но чаще ты изображаешь, что у тебя болит, кашляешь, чихаешь и они тебе выдают микстуру.

Котельниковы выбрали путешествия с ребенком, выработали свою систему, как ездить и что брать с собой. Но они предупреждают, что эти путешествия отличаются от обычной поездки на море.

"Если в поездке вы хотите отдохнуть и у вас есть возможность оставить ребенка у бабушки — оставьте", — дает главный совет Котельников.