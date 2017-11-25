Как Филипп Киркоров выступил в Барнауле. Фото из соцсетей

Филипп Киркоров в Барнауле. Фото: instagram.com/fkirkorov. Филипп Киркоров в Барнауле. Фото: instagram.com/anustinova. Филипп Киркоров в Барнауле. Фото: instagram.com/fkirkorov. Филипп Киркоров в Барнауле. Фото: instagram.com/fkirkorov. Филипп Киркоров в Барнауле. Фото: instagram.com/fkirkorov.

"Я не ярая его фанатка, конечно, но это нереальное шоу, я такого еще не видела. Грандиозно и трогательно, искренне и масштабно. Такие эмоции и чувства испытываешь побывав там, просто не передать словами, я забывала иногда смотреть на него, потому что вокруг него столько интересного происходило", — поделилась впечатлениями одна из присутствовавших на концерте.

Сам Филипп тоже запостил в свой Instagram видео с барнаульского концерта.

БАРНАУЛ. 24.11.17 САМ СЕБЕ «Я»🎥 Взял палку в свои руки !! #шоуя #филиппкиркоров #philippkirkorov #барнаул Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Ноя 24 2017 в 9:18 PST

А некоторые восторженные поклонники постили аж по 10 фотографий сразу.