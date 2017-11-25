Как Филипп Киркоров выступил в Барнауле. Фото из соцсетей

24 ноября в барнаульском ДК Моторостроителей выступил Филипп Киркоров. Жители края, побывавшие на его концерте, постят в соцсети восторженные отзывы.
"Я не ярая его фанатка, конечно, но это нереальное шоу, я такого еще не видела. Грандиозно и трогательно, искренне и масштабно. Такие эмоции и чувства испытываешь побывав там, просто не передать словами, я забывала иногда смотреть на него, потому что вокруг него столько интересного происходило", — поделилась впечатлениями одна из присутствовавших на концерте.
Сам Филипп тоже запостил в свой Instagram видео с барнаульского концерта.
А некоторые восторженные поклонники постили аж по 10 фотографий сразу.
Хочу поделиться о концерте Киркорова👉🏻я не ярая его фанатка конечно😺но это нереальное шоу, я такого ещё не видела👏🏻🔥 Грандиозно и трогательно😍искренне и масштабно🙌🏻 сказочно💥такие эмоции и чувства испытываешь побывав там, просто не передать словами, я забывала иногда смотреть на него)) потому что вокруг него столько интересного происходило, что просто не знаешь в какую сторону смотреть, такая потрясная группа актёров, танцовщиков🔥🔥🔥🔥они большие молодцы👍🏻вся сцена не стояла на месте, каждый кусочек был в действии(можно это посмотреть в видео моих историй)вобщем я в восторге🖤3часа прошли просто на одном дыхании🤪😁🤩если вам удастся сходить на его концерт, обязательно это сделайте, цена билетов того стоит, не пожалеете 😉💋👑#действительнокороль #концерт #киркоров #этобомба #филиппкиркоров #шоу #барнаул
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