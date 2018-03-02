Разбор. От забастовки проституток до еврейского праздника: как и почему мы отмечаем 8 марта

3 Как связаны 8 марта, персидский царь и нью-йоркские матросы?

Есть еще две версии истории даты 8 марта. Согласно одной из них, в Нью-Йорке в 1857 году произошла забастовка не текстильщиц, а проституток. Они требовали выплатить зарплату матросам, у которых не было денег на оплату "услуг" проституток.

По второй версии 8 марта связано с еврейским праздником Пурим. Он учрежден в честь спасения евреев от истребления персидским царем Ксерксом, и скользящая дата его празднования приходится как раз на конец февраля — начало марта.