Разбор. От забастовки проституток до еврейского праздника: как и почему мы отмечаем 8 марта

Международный женский день задумывался как день борьбы женщин за свои права. За больше чем сто лет праздник изменился до неузнаваемости. Altapress.ru покопался в истории праздника и готов рассказать о том, как связаны персидский царь, нью-йоркские матросы и 8 марта.
Клара Цеткин, одна из основателей Коммунистической партии Германии и борец за права "слабого пола", в 1910 году форуме женщин предложила учредить Международный женский день 8 марта. Предполагалось, что в этот день женщины будут обращать внимание общественности на свои проблемы.
Согласно официальной версии, 8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка провели митинг против тяжелых условий труда и низких зарплат. Это событие и легло в основу выбора даты. Интересно, тогда в прессе не было ни одной заметки о такой забастовке. А историки выяснили, что 8 марта 1857 года — воскресенье. Весьма странно устраивать забастовки в выходной.
Есть еще две версии истории даты 8 марта. Согласно одной из них, в Нью-Йорке в 1857 году произошла забастовка не текстильщиц, а проституток. Они требовали выплатить зарплату матросам, у которых не было денег на оплату "услуг" проституток.
По второй версии 8 марта связано с еврейским праздником Пурим. Он учрежден в честь спасения евреев от истребления персидским царем Ксерксом, и скользящая дата его празднования приходится как раз на конец февраля — начало марта.
Символом 8 марта в России стала мимоза. Традиция дарить эти цветы пришла к нам из Европы. Интересно, что цветок, который выдают за мимозу, на самом деле вовсе не она. Это акация серебристая, растение подсемейства мимозовых. В России она растет на Черноморском побережье Кавказа и оттуда попадает накануне 8 марта в цветочные магазины страны.
В 1965 году, согласно Указу Верховного Совета СССР, Международный женский день был объявлен нерабочим. 8 марта стало выходным днем в честь многочисленных заслуг советских женщин, в том числе — за их героизм и самоотверженность во время Великой Отечественной войны.
В России 8 марта постепенно потеряло свою политическую окраску. Сегодня Международный женский день — это праздник весны, красоты, женственности. В этот день принято поздравлять женщин и дарить им цветы.
Международный женский день отмечают в большинстве бывших советских республик. 8 марта является национальным праздником в Анголе, Буркина-Фасо, Лаосе, Монголии, Камбодже и других странах. В Китае 8 марта является выходным только для женщин, а во Франции 8 марта проводятся благотворительные базары в пользу матерей-героинь.
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