Как Иванушки International "зажгли" в Барнауле: снимки и видео из соцсетей

2 июня на территории ТЭЦ-3 в Барнауле прошел арт-фестиваль "Потепление", на котором выступила группа Иванушки International. Барнаульцы поделились впечатления в социальных сетях и опубликовали видео и снимки с концерта.
Зрители подпевали артистам. "Это было круто! Домой пришла без голоса! Натанцевалась на год вперёд", — пишет жительница Барнаула после концерта. "Божечки, как у меня болят ножки, я столько часов на ногах давно не стояла. Но наверно это того стоило", — поделилась впечатления девушка на странице в Instagram.
Многие барнаульцы поблагодарили группу за такое зажигательное выступление. Зрителей даже не омрачило долгое ожидание концерта.
В заключении концерта прогремел салют.
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