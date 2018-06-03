Как Иванушки International "зажгли" в Барнауле: снимки и видео из соцсетей

Зрители подпевали артистам. "Это было круто! Домой пришла без голоса! Натанцевалась на год вперёд", — пишет жительница Барнаула после концерта. "Божечки, как у меня болят ножки, я столько часов на ногах давно не стояла. Но наверно это того стоило", — поделилась впечатления девушка на странице в Instagram.

Многие барнаульцы поблагодарили группу за такое зажигательное выступление. Зрителей даже не омрачило долгое ожидание концерта.

В заключении концерта прогремел салют.