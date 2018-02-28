Как избавиться от плесени, сквозняков и шума и освежить воздух в доме.

Зимой в доме достаточно проблем. Окна запотевают и текут, а при открывании замерзают. Неприятные сквозняки и шум с улицы досаждают жильцам, а если плотно закрыть окна, то будет слишком душно. Решение всех этих проблем с помощью одного устройства, предлагают специалисты компании "Демонтажсервис" .
Духота, плесень на стенах, запотевшие окна и сквозняки – во многом это результат плохой вентиляции в помещении. Избавление от проблем принесет рекурператор VAKIO, у которой есть ряд несомненных преимуществ:
- Свежесть. Система подает воздух с улицы. За один час воздух в комнате до 40 кв. м полностью обновится, и окна открываться не придется.
- Очищение. Фильтр класса F6 очистит от пыли и пыльцы растений- аллергенов. Так что можно не беспокоится за здоровье домочадцев.
- Тепло или прохлада. VAKIO подогревает воздух зимой и охлаждает летом без затрат на электричество. С помощью этой системы можно установить благоприятный микроклимат в помощении.
- Привлекательность. Комнатная часть прибора сделана из качественного металла, она компактная и отлично вписывается в любой интерьер.
- Еще один важный плюс системы – доступная цена.
Весь март при покупке рекурператора VAKIO – оконный клапан "Аир-бокс" в подарок!
ООО "Демонтажсервис" предлагает приточные установки и монтаж:
- Оконный клапан Аир-бокс - 600 руб.
- Домвент - 1500 руб.
- Домвент-Оптима - 1700 руб.
- КПВ-125 (КИВ-125) - 1800 руб.
- Norvind pro (новинка) - 2400 руб.
- Рекуператор Vakio Base -15 900 руб.
- Бризер Tion 3S – 35 900 руб.
ООО "Демонтажсервис"
Адрес: г. Барнаул, ул. Шевченко, 176, помещение 41, 2-й этаж.
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- Сюжет: Новости компаний
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